НСН вспоминает, как громкое заявление Терезы Мэй превратилось в принцип мирового права.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о возможной причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городке Солсбери. Выступая в британском парламенте, а по факту, на глазах всего мира, Мэй провозгласила, что «весьма вероятно» за покушением на беглого разведчика стоит Москва.

Фраза британского премьера «весьма вероятно» или же «хайли лайкли» (от англ. highly likely) произвела революцию в мировом праве. Прямые доказательства причастности России к отравлению Скрипалей не понадобились для массовой высылки российских дипломатов из стран Евросоюза и США или для очередных американских санкций против Москвы. Принципа «highly likely» оказалось достаточно.

Год спустя выражение «хайли лайкли» прочно закрепилось в лексиконе как российских дипломатов, так и простых обывателей. По итогам 2018 года термин вошел в рейтинг самых употребляемых по версии портала «Словари XXI века». Нередко используемое сотрудниками МИД РФ словосочетание стало синонимом бездоказательного обвинения. Так, например, в сентябре 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил , что Россия все так же готова к серьезному диалогу с Лондоном по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ.