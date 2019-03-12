Год «хайли лайкли». Как фраза британского премьера стала мемом

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о возможной причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городке Солсбери. Выступая в британском парламенте, а по факту, на глазах всего мира, Мэй провозгласила, что «весьма вероятно» за покушением на беглого разведчика стоит Москва.
Фраза британского премьера «весьма вероятно» или же «хайли лайкли» (от англ. highly likely) произвела революцию в мировом праве. Прямые доказательства причастности России к отравлению Скрипалей не понадобились для массовой высылки российских дипломатов из стран Евросоюза и США или для очередных американских санкций против Москвы. Принципа «highly likely» оказалось достаточно.
Год спустя выражение «хайли лайкли» прочно закрепилось в лексиконе как российских дипломатов, так и простых обывателей. По итогам 2018 года термин вошел в рейтинг самых употребляемых по версии портала «Словари XXI века». Нередко используемое сотрудниками МИД РФ словосочетание стало синонимом бездоказательного обвинения. Так, например, в сентябре 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил , что Россия все так же готова к серьезному диалогу с Лондоном по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ.
«Мы по-прежнему готовы к серьезному разговору на основе международного права, а не на основе принципа “highly likely”», — сказал глава МИД РФ.
Тогда в начале сентября в Великобритании назвали имена россиян, якобы причастных к отравлению Скрипалей. По версии британских правоохранительных органов, покушение осуществили Александр Петров и Руслан Боширов, которых премьер-министр Мэй сразу приписала в ряды ГРУ. В свою очередь, правоохранители страны объявили, что уже собрали все необходимые доказательства причастности и готовы предъявить обвинение. Однако в России припомнили британцам, с чего все началось. Как отметил в интервью НСН член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, Туманный Альбион не представил никаких доказательств причастности России к инциденту, и выдавать своих граждан Лондону РФ не собирается.
«Пока мы слышали только highly likely и странные истории о том, что у людей там пена шла изо рта, а потом о странных заключениях их лаборатории. Россия никаких официальных доказательств не видела, а обвинительное заключение не является доказательством. Россия по Конституции своих граждан никому не выдаёт. Эта история до сих пор использовалась Лондоном для своих пиар-целей», — сказал сенатор.
Стоит отметить, что использование термина «хайли лайкли» не ограничилось историей Скрипалей. В ноябре прошлого года российский МИД заявил, что Соединенные Штаты готовят доклад о нарушениях России по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) «в режиме “хайли лайкли”», без реальных фактов. А в феврале текущего года Сергей Лавров аналогичным образом прокомментировал предположения Хельсинки о причастности России к подавлению сигнала GPS на севере Финляндии.
«Исследований не проводилось, потому что исследовать фантазии, неподтвержденные какими-либо фактами, невозможно. Это все из серии "хайли лайкли"», — заявил министр.
Таким образом, принцип «highly likely», по которому Россию обвинили в отравлении бывшего разведчика, за год закрепился на международной арене и, видимо, может быть применен к любой истории, где нет доказательств злодеяний Кремля, а обвинить Москву кому-то и хоть как-то все-таки надо.
Напомним, что 4 марта в пресс-центре НСН прошла пресс-конференция, посвященная годовщине «дела Скрипалей». Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория во время пресс-конференции заявила, что не уверена, что на скамейке в Солсбери были отравлены ее родственники, а заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин рассказал о том, что Британия боится показывать Скрипаля.