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Французы требуют РФ выплатить долги столетней давности

15 Января 2018 в 11:35
Французы требуют РФ выплатить долги столетней давности

Граждане франции требуют от России выплатить долги столетней давности. Общая сумма претензий от более чем 400 французов составляет 53 млрд евро.

В январе 1918 года Ленин подписал указ об отказе от выплаты «царских долгов». В результате «сотни тысяч держателей облигаций были разорены». Французы, получившие векселя по наследству, потребовали возместить инвестиции своих предков.

Ранее российская и французская стороны заключили соглашение, согласно которому долги времен Российской империи были признаны закрытыми, однако наследники пострадавших вкладчиков считают, что вопрос всё ещё актуален, сообщает Ura.ru.

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