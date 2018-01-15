Французы требуют РФ выплатить долги столетней давности

Граждане франции требуют от России выплатить долги столетней давности. Общая сумма претензий от более чем 400 французов составляет 53 млрд евро.



В январе 1918 года Ленин подписал указ об отказе от выплаты «царских долгов». В результате «сотни тысяч держателей облигаций были разорены». Французы, получившие векселя по наследству, потребовали возместить инвестиции своих предков.

Ранее российская и французская стороны заключили соглашение, согласно которому долги времен Российской империи были признаны закрытыми, однако наследники пострадавших вкладчиков считают, что вопрос всё ещё актуален, сообщает Ura.ru.