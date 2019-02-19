Еврейский конгресс: Борьбу с антисемитизмом нужно вести на политической и судебной аренах!

ФОТО: moshekantor.com

Ведущие еврейские организации представили Евросоюзу общий план действий по борьбе с антисемитизмом в Европе.

Европейский еврейский конгресс вместе с партнёрами из Всемирного еврейского конгресса, Трансатлантического института Американского еврейского комитета и организации Бней-Брит представили Совету ЕС план действий по борьбе с антисемитизмом. В частности, в документе в числе рекомендаций значится призыв к государствам-членам ЕС принять полную версию определения антисемитизма, разработанного Международным альянсом в память о Холокосте. Кроме того, там отмечены такие важные меры, как усиление взаимодействия с общинами по вопросам безопасности, повышение качества сбора информации о преступлениях на почве ненависти и создание общих принципов для противодействия антисемитизму через образование. Все они в совокупности позволят добиться в долгосрочной перспективе позитивных результатов для еврейских общин Европы.

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор выразил надежду на то, что документ будет принят Советом ЕС для того, чтобы обеспечить для общин более высокую степень защищённости и безопасности.

«Именно это необходимо европейским евреям для того, чтобы обратить вспять тревожную волну антисемитизма, пугающе быстро распространяющегося по нашему континенту. В соответствии с требованием Евросоюза, документ является нашим ответом на ненависть и нетерпимость к евреям. Если и есть возможность положить конец нынешнему потоку антисемитизма, то для этого требуется всеобъемлющий, стратегический и дальновидный ответ», - подчеркнул президент ЕЕК.

Добавим, план действий также требует от ЕС обратиться к проблеме антисемитизма в рамках диалога о правах человека с третьими странами.

«Как и все прочие меньшинства, еврейская община должна иметь право полноценно защищать себя от дискриминации и изоляции на всех уровнях и с использованием всех действенных методов», - отметил Вячеслав Моше Кантор.

Он подчеркнул, что борьбу с ненавистью и нетерпимостью необходимо вести на политической, образовательной, правовой, судебной и дипломатической аренах.

Между тем, ранее президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор заявил, что проблема антисемитизма до сих пор не покинула Европу. По его словам, исследования общественного мнения показывают, что существенная часть евреев, проживающих в Европе, не чувствует себя в безопасности. Этому способствуют и тяжелая экономическая ситуация, и распространение идей экстремистского национализма, и слабость политического центра.