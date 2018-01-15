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Эрдоган заявил о намерении уничтожить создаваемые США «силы безопасности границ»

15 Января 2018 в 15:42
Эрдоган заявил о намерении уничтожить создаваемые США «силы безопасности границ»

Создаваемые Соединёнными Штатами «силы безопасности границ» необходимо уничтожить еще до их появления. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 15 января.

«Нашей целью является уничтожение этой террористической армии еще до ее появления. Разве может быть у Турции другая задача, когда речь идет о создании террористического коридора вдоль наших границ», - подчеркнул он.

Эрдоган также назвал ошибкой сотрудничество Вашингтона с сирийскими курдами из оппозиционной партии «Демократический союз» и отрядов «Сил народной самообороны», пишут «Известия»

О формировании «сил безопасности границы» в Сирии ранее заявил представитель пресс-службы возглавляемой США международной коалиции Томас Вил, сообщает RT. 

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