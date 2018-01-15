Эрдоган заявил о намерении уничтожить создаваемые США «силы безопасности границ»

Создаваемые Соединёнными Штатами «силы безопасности границ» необходимо уничтожить еще до их появления. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 15 января.



«Нашей целью является уничтожение этой террористической армии еще до ее появления. Разве может быть у Турции другая задача, когда речь идет о создании террористического коридора вдоль наших границ», - подчеркнул он.

Эрдоган также назвал ошибкой сотрудничество Вашингтона с сирийскими курдами из оппозиционной партии «Демократический союз» и отрядов «Сил народной самообороны», пишут «Известия».

О формировании «сил безопасности границы» в Сирии ранее заявил представитель пресс-службы возглавляемой США международной коалиции Томас Вил, сообщает RT.