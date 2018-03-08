Эксперты назвали судебный иск Blackberry к Facebook пиар-ходом

Денис Кусков в эфире НСН выразил сомнение в том, что компании удастся выиграть данный процесс.

Канадская компания Blackberry подала в суд патентный иск против компании Facebook и принадлежащих ей сервисов Instagram и WhatsApp. В компании считают, что ответчики нарушили ее интеллектуальную собственность на технологии безопасного обмена данными и передачи сообщений. В ответном заявлении Facebook сообщил, что «иск Blackberry отражает текущую ситуацию бизнеса по отправке сообщений. Не пользуясь своими возможностями для инноваций, Blackberry теперь хочет обложить налогом инновации других. Мы будем сопротивляться этому».

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире НСН заявил о попытках Blackberry таким образом напомнить о себе после долгого периода забвения.

«Компания на протяжении последних 5 лет находится на грани банкротства, у них отмечается массовое закрытие производств, отсутствие новых моделей, а та фишка, связанная с возможностью минимального использования доступа в интернет, которая была в компании в свое время, уже полноценно не работает. На мой взгляд, поданный иск является обыкновенной попыткой собственного пиара. Сложно предугадывать ход развития судебных разбирательств, но на сегодняшний момент я не вижу каких-то аспектов, в которых компания могла бы выиграть данное дело», - объяснил он.

Среди характеристик мессенджеров, которые, по утверждению BlackBerry, являются частью ее интеллектуальной собственности, - рационализация процесса отправки уведомлений, показ времени прихода сообщения, а также возможность отмечать друзей на фотографиях.

BlackBerry не обозначила, какую сумму хотела бы получить в качестве финансовой компенсации, потребовав рассмотрения дела судом присяжных.