Эксперт: Запрет на курение не остановит поток российских туристов в Таиланд

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Советник Ростуризма в эфире НСН спрогнозировал изменение турпотока в связи с запретом курения на пляжах Таиланда.

На самых популярных пляжах Таиланда с 1 февраля вступил в силу запрет на курение. За нарушение правил отдыхающим грозит штраф в размере до 100 тысяч батов (более 3 тысяч долларов), за которым может последовать лишение свободы на срок до одного года. Свободными от курения, по данным местного департамента морских и береговых ресурсов, объявлены 24 пляжа в 15 провинциях королевства, передает ТАСС. В том числе на популярных у россиян острове Пхукет, в курортных городах Паттайя и Хуахин.



Запрет на курение на пляжах никак не скажется на туристическом потоке из России, заявил в эфире НСН советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

«Эта информация была распространена заблаговременно. Уверен, что запрет никак не отразится на количестве туристических поездок в Таиланд. На всех пляжных зонах есть специально оборудованные места для курения. В любом случае правила есть правила, их нужно выполнять, так как введены штрафные санкции», — сказал Горин.

В этом зимнем сезоне количество поездок россиян в Таиланд увеличилось на треть.

«Таиланд — одно из самых популярных направлений, особенно в зимнем сезоне. Статистика показывает 30-прроцентоне увеличение поездок россиян в эту страну», — сообщил советник главы Ростуризма.

Предупреждающие надписи на пляжах Таиланда появились еще несколько месяцев назад. Курильщикам предоставили для курения стеклянные павильоны с вытяжкой. Если нововведение окажется успешным, то запрет на курение распространят на все пляжи королевства. Мера связана в основном с тем, что в песках таиландских пляжей ежедневно оседает огромное количество сигаретных окурков.

В настоящее время власти Таиланда обсуждают также введение запрета на курение на экскурсионных лодках, так как окурки с них слишком часто попадают в море.

За 2017 год в королевстве побывали более 1,3 миллиона российских туристов.