Эксперт: Успешные испытания гиперзвуковой ракеты показали высокий военный потенциал КНР

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН в эфире НСН рассказал, что Китай в скором времени догонит США.

КНР успешно испытала гиперзвуковой летательный аппарат Xingkong-2. Об этом рассказали в Китайской академии аэрокосмической аэродинамики. Гиперзвуковой полёт продолжался в течение 400 секунд на высоте 30 километров. Летательному аппарату удалось совершить некоторые манёвры и приземлиться в заданном районе. В Китае также заявили, что он сможет доставлять ядерные боеголовки по непредсказуемой территории, преодолевая системы ПРО, сообщает Газета.ру .

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в эфире НСН заявил, что у Китая на данный момент очень высокий уровень военного потенциала.

«Темпы экономического роста у Китая повыше, чем в России. Дело в том, что Китай в экономическом плане скоро догонит США. С Китаем давно надо было считаться. Я удивляюсь, почему у нас недооценивают Китай. Американская сторона достаточно трезво оценивает. У Китая сегодня довольно высокий уровень военного потенциала. Пока ещё он отстаёт от Соединённых Штатов Америки, но скоро достигнет этих же показателей», - заверил НСН собеседник.

По словам Андрея Островского, Китай достаточно большие средства вкладывает в образование и науку.

«Несколько лет назад американские специалисты сказали, что к 2025 году по соотношению юаня к доллару Китай догонит США и перегонит их к 2025 году. Сегодня постепенно Китай это расстояние сокращает. Причём Китай нагоняет почему? Потому что уже лет 10 делает довольно серьёзные инвестиции в развитие науки. На самом деле в Китае уровень [военного потенциала] давно очень высокий», заключил в эфире НСН Островский.

Известно, что на разработку летательного аппарата ушло три года, сообщает «Свободная Пресса». Напомним, в конце июня в Пекине объявили о начале над проектом по разработке сверхтяжёлого беспилотного самолёта, который сможет поднимать полезную нагрузку в 40-60 тонн, преодолевая при этом расстояния в 6 тысяч километров.