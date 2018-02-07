Эксперт: Тоннель между Финляндией и Эстонией может стать частью мегаполиса Тальсинки

ФОТО: Ministry of Transport and Communication of the Republic of Latvia

Издатель и главный редактор таллиннского журнала «Красивая жизнь» Родион Денисов в эфире НСН заявил, что экономическую оправданность строительства тоннеля предстоит оценить специалистам.

Строительство железнодорожного тоннеля между Таллином и Хельсинки должно начаться в 2025 году. Как пишет Yle, стоимость строительства, согласно проведенной оценке, не превысит 20 миллиардов евро. Эксперты отмечают, что время в пути от одного города до другого сократится и составит порядка 30 минут при максимальной скорости поезда 200 километров в час. После строительства тоннеля пассажиропоток между Хельсинки и Таллином должен достигнуть 23 миллионов.

Издатель и главный редактор таллиннского журнала «Красивая жизнь» Родион Денисов в эфире НСН заявил, что экономическую оправданность строительства тоннеля предстоит просчитать специалистам.

«А что касается вопроса о том, действительно ли это тоннель строится для того, чтобы не добираться из страны в страну через Россию, могу сказать, что в Финляндию из Эстонии через РФ в принципе часто никто ездит. К тому же, не забывайте, что между Таллином и Хельсинки ходят паромы. Они идут примерно полтора часа. Расстояние между 2 точками примерно 80 километров, поэтому такое соединение [тоннель] между городами могло бы быть. В каком виде оно будет оправдано экономически и политически – вопрос сложный. Уже, наверное, лет 10-15 говорится о создании единого мегаполиса между Таллином и Хельсинки – Тальсинки, у которого была бы единая инфраструктура, аэропорт, общественный транспорт. С точки зрения развития региона это [строительство тоннеля] достаточно оправдано», - отметил собеседник НСН.

По словам эксперта, толчок к нынешнему решению, по всей вероятности, шёл от Финляндии, а не от Эстонии.

«Там достаточно долго думали о перспективности проекта Rail Baltica – железной дороги, которая должна соединить Таллин с Берлином через балтийские страны. И, по всей вероятности, либо сами финские политики, либо их западные партнёры убедили финскую сторону в том, что это будет им выгодно: с точки зрения работы финских портов, транзита, который идёт через Финляндию. С точки зрения Эстонии, наверное, она получит от этого свои дивиденды, поскольку из Финляндии в Западную Европу будут транзитно проходить какие-то товары. Отдельно взятую Эстонию, как транзитную территорию, через которую шли товары из России в Западную Европу, уже, наверное, никто особо никто не рассматривает», - резюмировал Родион Денисов .

Добавим, тоннель между Таллином и Хельсинки может стать аналогом Евротоннеля между Францией и Великобританией, длина которого составляет 51 км (подводная часть - 39 км). Его строительство обошлось инвесторам в 4,6 миллиардов фунтов стерлингов и заняло 6 лет. Он был открыт в 1994 году.

Самым длинным в мире сейчас является железнодорожный тоннель Сэйкан в Японии. Его протяженность 53,85 км (длина подводной части - 23 км). Он открылся в 1988 году и стоил более трёх с половиной миллиардов долларов. Эксперты отмечают, что, как и тоннелю через Ла-Манш, в условиях конкуренции с дешёвым авиационным и паромным сообщением, ему приходится бороться за рентабельность.