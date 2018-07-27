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Эксперт: Страны НАТО боятся стать аутсайдерами Армейских игр

27 Июля 2018 в 22:09
Эксперт: Страны НАТО боятся стать аутсайдерами Армейских игр
ФОТО: РИА Новости
Владимир Прохватилов рассказал НСН, почему на «АрМИ-2018» приняли приглашение только греки.

Минобороны направило приглашения на «Армейские международные игры - 2018» всем странам-участницам НАТО. Однако примет участие в соревновании только команда Греции, рассказал РИА Новости начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России генерал-лейтенант Иван Бувальцев.

Страны НАТО знают, какой уровень боевой подготовки у россиян, и не хотят оказаться в последних рядах, предположил в эфире НСН эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов. К тому же, руководство стран Североатлантического альянса пугает перспектива сближения их солдат с русскими.

«Во-первых, всевозможные сборы, общение военных разных стран их сближают. Способствует установлению дружеских отношений. И нет сомнения, что ведущие страны НАТО этого не хотят. А потом, известно, что российские военные — мировые лидеры. И НАТОвцы просто боятся там оказаться не у дел, в числе аутсайдеров», — заявил Прохватилов.

Соревнования, по словам эксперта, отражают уровень боевой учёбы российских военнослужащих.

«Во многом они демонстрируют реальную боевую подготовку. Потому что, если военнослужащий стрелять не умеет, то он и на состязаниях не покажет высокий уровень. Так же и в любых других прикладных военных спортивных дисциплинах», — заверил собеседник НСН.

Напомним, что Армейские международные игры состоятся с 28 июля по 12 августа в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Иране, Казахстане и Китае. Участники будут состязаться в таких конкурсах, как «Танковый биатлон», «Открытая вода», «Авиадартс» и другие.

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