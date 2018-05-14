Эксперт: Смена Пучдемона на Торра для Испании ничего не меняет

Декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при президенте объяснил НСН, что фактическим руководителем автономии останется ее бывший глава.

Новым главой правительства Каталонии стал кандидат от группы «Вместе за Каталонию» Жоаким (Ким) Торра. Об этом сообщает ТАСС. Его кандидатуру во втором туре поддержали 66 депутатов от партий «Вместе за Каталонию» и «Левые республиканцы Каталонии». Против проголосовали 65 депутатов, которые выступают за территориальную целостность Испании.

Декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при президенте Александр Чичин объяснил НСН, что фактическим руководителем автономии останется бежавший от испанского правосудия бывший ее глава Карлес Пучдемон.

«Торра - это последователь Пучдемона, человек, который будет верно проводить его линию. Он уже заявил, что Пучдемон наш президент, и мы будем делать все, чтобы он, наконец, официально возглавил Каталонию. Потому что таким было решение каталонцев на прежних выборах. Так что теперь Торра будет официальным руководителем автономии, но параллельно будет существовать и совет республики, во главе которого стоит Пучдемон. Если его Германия не выдаст его Испании и он не вернется в качестве заключенного, а останется на свободе, хоть и в эмиграции, то он будет возглавлять совет республики, и это будет главный орган управления в Каталонии. Правительство автономии не будет техническим, но будет следовать этой стратегической линии», - сказал он.

По мнению эксперта, отношения Барселоны с Мадридом зашли в тупик. «Торра несколько раз заявлял, что берет путь на создание республики. Правда, сегодня он также сказал о диалоге с центральным правительством. Но непонятно, о чем они могут говорить, потому что стороны зашли настолько далеко, что речь может идти только о реформе конституции Испании, чтобы предоставить Каталонии новые суверенные права. Каталонцы настроены на создание своего государства, и Пучдемон в субботу назвал ошибкой символическое заявление о выходе из состава Испании. По его мнению, нужно было реально объявлять независимость. Каталонцы привыкают к мысли, что страна выйдет из состава Испании, уже нет той боязни, что рухнет экономика. По прогнозам, если будут проведены новые выборы, то сторонники отделения получат больше голосов, чем на предыдущих, в декабре», - отметил он.

Напомним, в октябре прошлого года в Каталонии прошел официально неразрешенный референдум, на котором большинство голосов было отдано за выход автономии из состава Испании. Центральное правительство объявил плебисцит незаконным и попыталось силой воспрепятствовать его проведению. По итогам голосования тогдашний глава правительства автономии Карлес Пучдемон объявил о суверенитете Каталонии и предложил Мадриду переговоры. Однако конституционный суд Испании признал итоги референдума не имеющими силы, а Пучдемон и его сторонники были обвинены в мятеже и объявлены в розыск. Пучдемон бежал из страны.