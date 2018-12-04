Эксперт: Слова премьера Молдавии не имеют политического веса

ФОТО: Павел Филип // РИА Новости

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» объяснил НСН, почему молдавско-российские отношения мало зависят от конкретных политических фигур в республике.

Решение российской стороны об амнистии молдавских граждан, нарушивших сроки пребывания в России, назвал вмешательством РФ в предвыборную кампанию Молдавии премьер-министр республики Павел Филип, сообщает РИА Новости. По мнению главы правительства, это решение создаст на парламентских выборах в феврале будущего года благоприятные условия пророссийской Партии социалистов. По логике критиков решения об амнистии, она позволит приехать домой десяткам тысяч работающих в России гастарбайтеров. Как показали прошлые выборы, эти люди в своём большинстве голосуют за Партию социалистов. (Выборы намечены на 24 февраля 2019 года, амнистия действует с с 1 января по 24 февраля 2019 года.)

Слова политика не имеют никакого веса и не способны повлиять на истинное положение дел, заявил в эфире НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

«Дело в том, что все заявления Павла Филипа и нынешнего режима комичны. Потому что нет никакого государственного образа мыслей, образа мыслей политика, человека, который думает о будущем своей страны. Павел Филипп — примерно такая же фигура, как и Игорь Додон. Это человек, который сам не принимает никаких решений. Иногда он ляпает то, что первое приходит в голову», — объяснил Тулянцев.

По его словам, молдавский народ одобряет улучшение отношений с Россией, которому способствуют такие решения, как амнистия молдаван, нарушивших миграционное законодательство.

«Что касается амнистии, это приведёт к позитивным изменениям в отношениях между нашими странами. И опять же, это не зависит от того, кто сегодня у власти. Потому что Молдавия — это не Игорь Додон, не Павел Филип, это многонациональный народ. И все социологические опросы показывают, что большинство этого народа выступает за более тесные дружеские отношения с Российской Федерацией. У нас было общее прошлое, и мы надеемся, что будет общее будущее. И все заявления Павла Филипа и других политиков не имеют ничего общего с реальным отношением молдавского народа к российскому народу», — заключил собеседник НСН.

Добавим, что президент Молдавии Игорь Додон в свою очередь выразил благодарность российскому руководству за амнистию в отношении граждан республики. Напомним, решения по делу молдаван, нарушивших миграционное законодательство, будут аннулированы при условии, что нарушители сами покинут Россию в январе-феврале 2019 года и не станут въезжать в страну до марта будущего года.