Эксперт: Самоубийство сына Фиделя Кастро не связано с борьбой за власть на Кубе

ФОТО: Фидель Кастро Диас-Баларт / REUTERS

Профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Лазарь Хейфец в эфире НСН заявил, что Фиделито не входил в ядро кубинской власти.

Старший сын Фиделя Кастро, доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт в четверг покончил с собой на Кубе. Об этом сообщает информагентство Prensa Latina, ссылаясь на национальное телевидение. Отмечается, что в последние месяцы врачи пытались помочь Кастро преодолеть глубокую депрессию. Сначала он был в госпитале, потом получал медицинскую помощь амбулаторно. Сообщается, что мужчина оставил предсмертную записку, однако её содержание пока не раскрывается.

Профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Лазарь Хейфец в эфире НСН заявил, что самоубийство Кастро Диаас-Баларта никак не связано с борьбой за власть на Кубе после смерти Фиделя Кастро:

«Я вообще не уверен, что она ведётся на Кубе. Насколько я понимаю, проблема преемственности власти решена. И остаётся только ждать апреля, чтобы закрепить её законодательно. Что касается Фиделя Анхеля Кастро Диаса-Баларта, или Фиделито, как его называют, то он не входил в ядро кубинской власти. Он был человеком науки, доктором физико-математических наук. Говоря о его практическом участии в экономике, могут назвать руководство комиссией по ядерной энергии и строительство атомной электростанции на Кубе. С этим строительством было связано и его отстранение от должности. Там была сложная коллизия. Его обвинили в некомпетентности, и некоторое время он находился в небытие. Потом его вернули советником в Министерство тяжёлой промышленности. А в последние годы он работал советником по науке председателя Госсовета Кубы, был вице-президентом академии наук», - отметил собеседник НСН.

По словам Лазаря Хейфеца, в данном случае нельзя говорить о какой-то борьбе за власть.

«В своё время была такая отрасль политологии, которая называлась "кремленология" – когда пытались "гадать на кофейной гуще" о том, что происходит за стенами Кремля. Иногда это были достаточно точные предсказания, но чаще всего – нет. То же самое можно отнести и к Кубе – когда называются имена детей Рауля Кастро, претендующих на власть, то это даже смешно. Хотя, жизнь полна неожиданностей. Звучит, в частности, имя Алехандро Кастро – старшего сына Рауля. А он даже не является депутатом Национальной ассамблеи народной власти и не является членом Центрального комитета Коммунистической партии Кубы. Чисто формально невозможно заменить отца, не будучи обладателем таких полномочий. Поэтому и мы с вами гадать не будем», - заключил эксперт.

Добавим, на момент смерти Кастро Диас-Баларт был советником по научным вопросам Госсовета и вице-президентом Кубинской академии наук, изучал тему инноваций. Он стал автором 11 книг и свыше 150 научных статей о ядерной физике, технологии энергетики и их взаимосвязи с науками об окружающей среде, а также об инновациях и управлении знаниями.

Его отец, лидер Кубы и вождь революции Фидель Кастро, скончался 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет.