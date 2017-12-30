Эксперт: Россия не нарушала норм поставки топлива в КНДР

РИА Новости

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, что российские корабли не поставляли нефть в КНДР, просто заправляли северокорейские танкеры.

Россия не нарушала санкционного режима в отношении КНДР и не поставляла нефть сверх разрешенной квоты. Такое мнение высказал в эфире НСН ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он отметил, что перекачка нефтепродуктов с российских танкеров на северокорейские корабли могла иметь место, но это можно трактовать как «дозаправку».

«Если такое имело место быть, то Россия, возможно, и не нарушала никакие нормы. Это была не поставка в Северную Корею, а дозаправка танкеров в акватории. Надо еще посмотреть, какой юридический статус этой заправки и при каких условиях она осуществлялась», - сказал собеседник агентства.

Юшков отметил, что Россия активно сотрудничает с КНДР и разрывать отношения в угоду США не входит в планы Москвы.

«США в законе о санкциях поставили нас в один ряд Пхеньяном. Враг моего врага – мой друг. Это тоже имеет место в политике. К тому же, Россия не считает, что полной изоляцией Северной Кореи и существенным ухудшением жизни простых людей можно добиться отказа от ядерной программы. КНДР не откажется от ядерной программы, потому что это единственная возможность сохранить мир на полуострове и страну как таковую. Российское руководство все это реально понимает и не пойдет на то, чтобы реально ухудшать жизнь до невыносимого состояния простых корейцев, выполняя какие-то политические задачи. Поэтому мы сотрудничаем с КНДР в каких-то базовых вещах – по продовольствию, элементарным энергоресурсам, плюс предоставляем рабочие места для северокорейцев в России», - заключил эксперт.

В МИД РФ в субботу, 30 декабря, заявили, что Москва в полном объеме соблюдает санкционный режим в отношении КНДР.

«Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (то есть продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397)», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы дипведомства.

Ранее СМИ сообщили, что российские корабли в течение года несколько раз поставляли нефтепродукты в КНДР. Последние поставки, согласно снимкам со спутника, производились в октябре и ноябре. Как утверждают источники, российские танкеры при нахождении в этом квадрате отключали транспондеры, пишет RT.