Эксперт рассказал об опасности проамериканского расследования химатак в Сирии

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Экс-инспектор ООН в эфире НСН рассказал, что работа неподконтрольного ООН комитета может привести к размыванию режима запрета химоружия.

США выделят 350 тысяч долларов на создание нового международного механизма по расследованию химических атак в Сирии. Как подчеркнули в Вашингтоне, он будет независимыми беспристрастным. Об этом сообщило постоянное представительство США при ООН на своей странице в Twitter, пишет «Газета.ру» . На этом фоне Россия обвинила Соединённые Штаты в «убийстве» проекта Механизма по расследованию химических атак в Сирии, который ранее был представлен Москвой в Совбезе ООН.

Разработчик всех технологий уничтожения химоружия в РФ, экс-инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин в эфире НСН заявил, что комитет, в работе которого заинтересованы США, будет «штамповать заказные отчёты».

«В ноябре прошлого года РФ три раза использовала право вето, чтобы завершить работу Совместного механизма по расследованию, который имел право назначать виновных в совершении актов применения химоружия. Это было связано с тем, что отчёты по расследованию, которые предоставлял этот механизм, были очень низкого качества. Когда он прекратил существование, 24 страны вместе с ЕС собрались в Париже и организовали Организацию по предотвращению безнаказанности за использование химоружия. Совместный механизм штамповал фактически заказные отчёты, теперь той же самой работой будет заниматься другая организация, ещё менее подконтрольная», - предположил эксперт.

По словам Антона Уткина, Россия предложила собственную резолюцию в Совбезе ООН, чтобы противостоять «назначениям ответственных».

«РФ предложила в Совете Безопасности свой проект резолюции, в котором предлагалось создать новую структуру, однако страны, которые создали этот комитет, который создан, чтобы помогать другим странам и международным организациям определять виновных в применении оружия, выступил категорически против. Когда несколько стран объединяются, чтобы обвинять кого-то в чём-то, как правило, скоропалительно назначают ответственных, что после расследований оказывается неправдой. Создание комитета из 24 стран – это ситуация, которая будет приводить к размыванию режима запрета химоружия (это уникальный режим, к которому присоединились почти все страны). Есть подозрения, что эти 24 страны будут заниматься непонятной деятельностью и будут назначать ответственных без серьёзных доказательств», - подчеркнул собеседник НСН.

В то же время Антон Уткин призвал Москву не отказываться от резолюции и продолжать «пробивать» эту международную структуру.

Напомним, в январе 2018 года Россия направила в Совбез ООН резолюцию, которая создаёт Независимый механизм ООН по расследованию химатак в Сирии. В Москве уверены, что он позволит проводить беспристрастное расследование. Однако представители США в ООН данную резолюцию отклонили, сообщает «Свободная Пресса» .