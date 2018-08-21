Эксперт рассказал, кто ударил по президентскому дворцу в Кабуле

Ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана в эфире НСН предположил, что за атакой может стоять запрещённое в РФ движение «Талибан».

Взрыв прогремел в Кабуле после ракетного удара по президентскому дворцу. Подробности инцидента в настоящий момент неизвестны. Ранее повстанцы нанесли ракетный удар по правительственному кварталу столицы Афганистана. В этот момент президент страны Ашраф Гани произносил речь по случаю праздника Курбан-байрам, сообщает RT. Информация о пострадавших в результате инцидента пока не поступала. Известно, что двое повстанцев были нейтрализованы государственными силами безопасности.

в эфирепредположил, что за ракетными ударами может стоять «Талибан» (деятельность движения запрещена на территории РФ).

«Безусловно, это приурочено к празднику, но здесь нужно посмотреть, кто стрелял. Сегодня очень активны в части террористической деятельности в Кабуле боевики «Исламского государства» (ИГИЛ, деятельность запрещена в РФ - НСН), которые терроризируют столицу Афганистана атаками смертников. Несколько таких атак произошло буквально несколько дней назад. Но с помощью ракетного обстрела ИГИЛ Кабул ещё не терроризировало. Это, скорее, тактика талибов. Я думаю, что к этому всё-таки причастен «Талибан». Безусловно, это такая демонстрация силы. Вчера или позавчера президент призвал талибов к миру, сказал, что готов к трёхмесячному перемирию. По моей информации, талибы это предложение отклонили, ни на какой мир они не готов пойти и никакого перемирия не будет», - отметил Серенко.

Стоит отметить, что российское посольство в Афганистане не пострадало в результате удара. Как пояснил пресс-секретарь дипмиссии РФ, здание находится в другом районе Кабула, сообщают РИА Новости. Напомним, инцидент произошёл в 7:30 по московскому времени.