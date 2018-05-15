Эксперт рассказал, что обсудят делегации на саммите двух Корей

Специалист по Кореям в эфире НСН предположил, что представители Сеула и Пхеньяна переведут договорённости глав стран в практическую плоскость.

Переговоры на высоком уровне пройдут между КНДР и Южной Кореей 16 мая в пограничном пункте Пханмунджон. От Пхеньяна для диалога приедет делегация во главе с председателем Комитета по мирному объединения родины Ри Сон Гвоном. Во главе южнокорейской делегации в Пханмунджон прибудет министр объединения Чо Мён Гён, сообщает RT.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в эфире НСН предположил, что делегации будут решать, как на практике выполнить договорённости, достигнутые во время саммита лидеров Сеула и Пхеньяна.

«После состоявшегося саммита президентами были достигнуты решения, отражённые в декларации. Они дали конкретные поручения своим министерствам по реализации достигнутых решений. Это один из шагов по переведению этих решений в практическую плоскость», - предположил эксперт.

Напомним, историческая встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с главой КНДР Ким Чен Ыном прошла в конце апреля. На ней северокорейский лидер пообещал не будить южан утренними запусками ракет. В свою очередь, Мун Чжэ Ин предложил объединить железнодорожное сообщение. Также Ким Чен Ын заявил о старте «мирных и процветающих» контактов между странами.