Эксперт: Присутствие сборной КНДР на ОИ в Пхенчхане станет дипломатическим прорывом

РИА Новости

Ирина Ланцова рассказала в эфире НСН, что у Пхеньяна и Сеула есть все шансы наладить отношения, особенно на фоне Олимпийских Игр.

Участие олимпийской сборной КНДР в Играх в южнокорейском Пхенчхане станет дипломатическим прорывом. Такое мнение высказала в эфире НСН научный сотрудник Восточного факультета Санкт-Петербургского госуниверситета, политолог Ирина Ланцова.

«Мы ждем 9 января, что же будет на переговорах КНДР и Республики Корея. Если северокорейская олимпийская сборная получит возможность выступить на играх в Пхенчхане, это будет мощный дипломатический прорыв. Есть надежда, что это получится, потому что политическая воля для налаживания диалога с Северным соседом у Сеула есть. Мун Джеин является последователем Ким Дэ Чжуна (президент РК с 1998 по 2003 годы – прим. НСН), который за проводимую в отношении КНДР политику получил Нобелевскую премию мира», - заявила собеседница агентства.

Эксперт обратила внимание на смену воинствующей риторики северокорейского лидера Ким Чен Ына и предположила, что КНДР не будет в ближайшее время проводить испытания, а использует затишье для примирения.

«Я вообще не склонна связывать постоянные испытания в КНДР с желанием угрожать Западу. У них есть техническая необходимость проводить испытания, и это не всегда связано с политикой. Пуски последних двух лет, как мне кажется, были связаны с тем, что в КНДР произошел резкий скачок в развитии ракетно-ядерной программы и испытания были необходимы. То есть они все это делали не для того, чтобы позлить Америку или еще кого-то, а чтобы продолжать свою ракетно-ядерную программу. Сейчас наступил такой период, когда испытания могут не проводить. Почему бы не использовать этот повод для примирения?», - отметила Ланцова.

При этом она подчеркнула, что Ким Чен Ын отличается высоким уровнем непредсказуемости. Главное, чтобы у него не возникло разочарования, когда станет ясно, что Мун Джеин не сможет решить вопрос снятия санкций в одностороннем порядке. Тогда возможно отступление назад.

«В целом я ситуацию оценивала бы как позитивную», - заключила Ланцова.



Напомним, первые за пять лет прямые переговоры между Южной Кореей и КНДР в приграничном Пханмунджоме начались 9 января в 10 утра по местному времени (04:00 мск). Стороны обсуждают возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, которые пойдут с 9 по 25 февраля.

Накануне МОК продлил срок регистрации на Игры 2018 года для спортсменов из КНДР. В то же время ЕС в рамках исполнения резолюции Совета безопасности ООН по КНДР добавил в санкционный список 16 физических лиц и северокорейское министерство по делам армии.



Уточнение:

После подготовки материала стало известно, что КНДР направит на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане танцоров и музыкантов, а также демонстрационную команду мастеров по тхэквондо.