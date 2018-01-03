Эксперт: Правительство Молдавии само себе роет могилу

РИА Новости

Эксперт в эфире НСН подтвердил, что действия правительства и парламента Молдавии по ограничению полномочий президента являются незаконным.

Правительство и парламент Молдавии не имел права ограничивать полномочия президента через Конституционный суд страны. Это является противозаконным и играет руководящего класса. Такое мнение высказал в эфире НСН ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Александр Шевченко.

«По конституции обращаться в КС с просьбой ограничить полномочия президента ни премьер, ни спикер парламента осуществлять не могут. Эти действия откровенно незаконные, нелегитимные и неконституционные. Ни к чему хорошему это привести не может, потому как усугубляет противостояние между президентом с одной стороны и правительством (парламентом) - с другой. Все это выглядит тем более грустно и сложно на фоне приближающихся парламентских выборов, которые состоятся в ноябре 2018 года», - сказал собеседник агентства.

По словам эксперта, ситуация острого диспута, сложившаяся в стране, не способствует нормальному проведению выборов и, несомненно, отразится на их ходе.

«Население страны, электорат, который обладает развитым чувством разумности, не может не оценить правильно, что правительство и парламент нарушают конституцию. И вряд ли это обстоятельство укрепляет позиции парламента и правительства в глазах электората, вряд ли это придает им авторитета в глазах людей. Скорее наоборот, это работает против них, работает на Додона. Поэтому он не торопится с ответными действиями», - пояснил Шевченко.

По его мнению, молдавский руководящий класс «сам себе роет могилу». Додон в этой ситуации совершенно мудро рассудил, что, радикальные шаги типа разгона парламента или призыва населения к свержению правительства, которых от него ждут эти силы, будут использованы для импичмента.

«Именно этим объясняется тот факт, что Додон достаточно спокойно реагирует на демарши правительства и парламента – не шумит, не кричит и не размахивает руками во всю Ивановскую. Он понимает, что любой непродуманный шаг еще более осложнит обстановку в стране и будет использовать против него. Додон, как мне кажется, занял абсолютно правильную позицию. Он знает, что так или иначе выборы состоятся и набирает очки в этой ситуации. Его противники, напротив, эти очки теряют», - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что пока ни о каком импичменте не может быть и речи, а ограничение его президентских полномочий касается только шести конкретных министров.

Ранее Конституционный суд Молдавии по просьбе правительства и парламента ограничил полномочия президента страны Игорь Додона, который дважды отказался назначить министров, взамен отправленных в отставку.