Эксперт: Потеря секретного спутника Space X - рядовое событие

Фото: vladtime.ru

В эфире НСН Павел Пушкин отметил, что такие инциденты часто происходят в разных странах и компаниях.

Соединенные Штаты потеряли связь с секретным правительственным спутником Zuma, который был запущен компанией SpaceX. По одной из версий, спутник не отделился от второй ступени ракеты-носителя и упал в море.



Генеральный директор компании «КосмоКурс» Павел Пушкин в эфире НСН назвал инцидент рядовым для нынешнего уровня развития космонавтики.

«Это нормальный инцидент – потеря спутника. Это случается у разных компаний, разных агентств и стран. Другой вопрос – кто виноват в потере. Насколько я знаю, не все так однозначно. Не факт что виновата компания SpaceX. По их данным, ракета отработала полностью, штатно вывела аппарат в заданную точку. Другое дело, что аппарат не отделился от ракеты. Но в данном пуске компания не занималась вопросами отделения аппарата от ракеты. Этим занималась другая компания по заказу Минобороны США. Поэтому не факт, что вина есть. По косвенным признакам этой вины нет. Посмотрим, что дальше будет. К сожалению, это достаточно рядовое событие в нынешнем развитии космонавтики», - отметил эксперт.

Спутник был запущен накануне, 8 января, на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX с базы ВВС Соединенных Штатов на мысе Канаверал, сообщает «Русская планета». Спутник был оснащен дорогим оборудованием и предназначался для военных целей, отмечает «Газета.ру».

Напомним, компания «КосмоКурс» разрабатывает многоразовый суборбитальный корабль для туристических полётов на орбиту. Ранее «Роскосмос» выдал компании соответствующую лицензию.