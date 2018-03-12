Эксперт объяснил рост антиисламских настроений в Великобритании

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Исламовед в эфире НСН заявил, что ждать погромов в Соединенном королевстве не стоит.

В Великобритании появились листовки с призывом совершать нападения на мусульман. Происшествие привлекло внимание правоохранителей, которые ищут анонимных распространителей информации о так называемом «дне наказания мусульман», пишет «Лента.ру». Отмечается, что погромы намечены на 3 апреля, и в награду за противоправные действия англичанам обещают начислять баллы — от 25 за сорванный хиджаб до 500 за убийство исповедующих ислам.

Эксперт Института национальной стратегии, исламовед Раис Сулейманов в эфире НСН объяснил, что спровоцировало такую реакцию в британском обществе, и почему мусульманские мигранты сами отчасти виноваты в бытующих в Британии антимигрантских настроениях.

«Это ответная реакция части британского общества на миграционную политику, на то, что многие мусульмане не интегрируются в британское общество, а напротив, стараются сохранять религиозную идентичность, противопоставляя её общепринятой гражданской. Тем более, есть примеры со стороны мигрантского мусульманского сообщества, когда они объявляют шариатские патрули в Лондоне. Понятно, что англичанам это не нравится, так что здесь палка о двух концах», — заявил Сулейманов.

Ожидать массовых погромов в связи с этим не стоит, заметил эксперт. По его словам, цель этой акции не в прямом нападении на мусульман, а в запугивании.

«Здесь расчёт на то, что это вызовет панику, страх мусульман, потому что они здесь выступают в роли объекта для нападения. Это показывает, что к ним, в первую очередь, мигрантам относятся не очень хорошо в странах Европы, что сильны антимигрантские и антимусульманские настрения. И поскольку действия будут больше напоминать погромы, правоохранительные органы, конечно, отреагируют. Может быть, отдельные случаи и будут. Но учитывая, что уже почти за месяц было предупреждение, думаю, полиция этого не допустит», — заметил исламовед.

В завершение он сравнил акцию запугивания мусульман с ежегодным российским праздником, который заставляет остерегаться не только мигрантов, но и многих граждан РФ — днём ВДВ.

«Это, как у нас, скажем, есть 2 августа, день, когда нередко бывают потасовки. На рынках, например, в эту дату советуют не выходить мигрантам на работу. Бытует такое отношение. И здесь тоже в какой-то степени цель запугать. Самое главное, если погромы произойдут, в будущем это вызовет опасения среди мигрантов», — подытожил эксперт.

По данным переписи населения 2011 года, число приверженцев ислама в Великобритании достигает 2,7 миллионов жителей страны, что составляет 4,8% от общей численности населения. Ислам стал второй по числу адептов религией в Соединённом Королевстве. Наряду с этим исследования показывают, что получить высокую должность мусульманам в Британии крайне тяжело из-за растущей в обществе исламофобии.