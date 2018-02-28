Эксперт: Объединение КНДР и Южной Кореи приведет к размещению войск США у границ РФ

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В РАН рассказали НСН, что объединение Сеула и Пхеньяна является вопросом дальней перспективы.

Глава МИД России Сергей Лавров гарантировал помощь со стороны Москвы в процессе объединения Северной и Южной Кореи, если соответствующее решение будет принято странами. Однако, по его словам, решающее слово в этом вопросе будет принадлежать Пхеньяну и Сеулу. С такими словами Сергей Лавров выступил перед журналистами в Женеве 28 февраля.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в эфире НСН заявил, что объединение КНДР и Южной Кореи будет выгодно Вашингтону.

«Объединённая Корея будет иметь больше проблем. Она окажется ещё более зависимой от Америки, поэтому американские войска могут вполне оказаться на северокорейской территории и, как следствие, на российской или китайской границе. В России среди юных патриотов бродят высосанные из пальца идеи, что у объединённой Кореи будет экономика как у Юга, а ядерное оружие, независимость и дружба с Россией - как у Севера. К сожалению, скорее всего, будет наоборот», - отметил эксперт.

В то же время Константин Асмолов рассказал, что процесс объединения может происходить по двум сценариям.

«Это вопрос очень дальней перспективы. Вопрос об объединении Кореи подразумевает вопрос о том, что именно понимать под объединением. Есть два проекта. Один из них (северокорейский) – это абсолютный конструкт категории “придумаем какую-то нашлёпку, впряжём в телегу коня, трепетную лань, лебедя, рака, щуку и няшного кота для симметрии”. Другой вариант – это не объединение, а воссоединение, то есть ликвидация Севера. Поэтому я не очень понимаю, какой вариант объединения имел в виду Лавров», - считает собеседник НСН.

По словам Константина Асмолова, позиция Сеула по отношению к Пхеньяну можно сравнить с конфликтом между Киевом и Донбассом.

«С точки зрения Южной Кореи, Северной Кореи, как государства, не существует. Если очень грубо, то Юг смотрит на Север, как Киев смотрит на Донбасс, то есть как на территорию, временно захваченную антигосударственной организацией», - заключил в эфире НСН Асмолов.

Напомним, в декабре глава МИД РФ Сергей Лавров посчитал, что провоцирование вооружённого конфликта между Северной и Южной Кореей может привести к катастрофе. Стоит отметить, что напряжённые отношения между странами не помешали пройти национальным сборным на Олимпиаде в Пхёнчхане под единым флагом во время церемонии открытия соревнований. Также мероприятие посетила делегация из КНДР.