Эксперт: Новый китайский самолёт-амфибия сопоставим с российским Бе-200

ФОТО: AG600 // wikipedia.org

Бывший конструктор ОКБ «Сухой» в эфире НСН заявил, что крупнейший в мире гидросамолёт не будет пользоваться большим спросом.

Поставки крупнейшего в мире самолёта амфибии китайского производства AG600 стартуют к 2022 году. Уже к концу 2018 года он должен совершить свой первый взлёт с водной поверхности. Об этом рассказал главный конструктор Хуан Линцай. При этом сертификат лётной годности воздушного судна производители гидросамолёта рассчитывают к 2021 году, сообщает Центральное телевидение Китая.

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН заявил, что китайский AG600 сопоставим с российским Бе-200.

«Китайский гидросамолёт, хотя они называют его самым крупным в мире, таковым является с очень большой натяжкой. Он превосходит наш самолёт-амфибию Бе-200, но немного. Он крупнее, но если брать основные характеристики, то он аналогичен нашему Бе-200. И тот, и другой берут по 12 тонн воды. Китаец в эвакуационной версии берёт 50 человек, наш берёт порядка 40-45 человек. Это достаточно сопоставимые машины. Китаец летает дальше, выше, потому что машина более тяжёлая. Но я бы сказал, что они одного класса. Нельзя говорить, что китаец – крупнейший в мире, а наш где-то вдалеке», - пояснил НСН эксперт.

По словам Вадима Лукашевича, китайский самолёт-амфибия не будет пользоваться большим спросом.

«Такие самолёты применяются для тушения пожаров, обслуживания различных нужд стран, которые имеют либо большую береговую зону, либо много островов. Основные покупатели на зарубежном рынке – Китай, Малайзия, Индонезия, Филиппины. Наш самолёт был построен в количестве порядка трёх десятков машин. Китайцы анонсировали примерно такое же количество, которое должно быть выкуплено китайской армией. Ожидания, что все страны бросятся покупать амфибии, слишком оптимистичны», - заключил в эфире НСН Лукашевич.

Напомним, AG600 будет выпускаться в пассажирских и грузовых модификациях. Его максимальная взлётная масса составит 53,5 тонны. При этом AG600 сможет разгоняться до 500 км/ч, преодолевая расстояния до 4,5 тысяч километров. В целом, воздушное судно будет способно находиться в воздухе до 12 часов.