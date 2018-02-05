Эксперт: Нефтяное эмбарго США для Венесуэлы увеличит цены на нефть

Игорь Юшков в эфире НСН рассказал о возможных последствиях американских санкций в отношении экспорта нефти из Венесуэлы.

Правительство США продолжает рассматривать возможность введения эмбарго на продажу нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает ТАСС.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН отметил, что Венесуэле трудно будет отыскать новые рынки для сбыта своей нефти.



«Венесуэла всю свою основную нефть, которую она добывает, поставляла именно американцам. Там технологическая ещё связь была. Заключалась она в том, что венесуэльская нефть в большинстве своём низкого качества: в ней много серы, она вязкая, и переработать её могли только американские заводы с достаточной эффективностью, и они были заточены как раз под венесуэльскую нефть. Поэтому, если сейчас американцы вводят эмбарго, то Венесуэле придётся искать новые рынки сбыта. В принципе, она их найдёт, но проблема в том, что другие страны и другие переработчики купят венесуэльскую нефть только с бо́льшим дисконтом, чем покупали американцы, то есть дешевле» - отметил Юшков.

Для Венесуэлы введение нефтяного эмбарго со стороны США обернётся усугублением ныне существующего кризиса в стране, считает аналитик. Более того, подчёркивает он, это фиаско и является целью действий американских властей.

«Её экономическая ситуация (Венесуэлы – прим. НСН) ухудшится ещё больше, а там и так, по сути, экономический коллапс. Несмотря даже на возросшие цены на нефть, сверстать бездефицитный бюджет Венесуэла может, только если цена нефти будет больше 120 долларов.

Здесь американцы действительно имеют большие рычаги давления, и, видимо, приняли решение, что надо поддавить и ускорить процесс перехода власти. Если американцев будет устраивать новая власть Венесуэлы, они и кредиты выдадут, и будут активно покупать венесуэльскую нефть. Технологически их заводы готовы перерабатывать эту нефть и получать на выходе большое количество светлых нефтепродуктов. Все остальные страны могут купить эту нефть, но со скидкой, потому что они такой объём нефтепродуктов, переработав венесуэльскую нефть, уже не получат» - сказал эксперт.

Однако для мирового, в частности российского, рынка ситуация в целом будет иметь позитивное развитие, считает собеседник НСН.

«На цены, я думаю, это может повлиять положительно: они могут возрасти, потому что экономический коллапс в Венесуэле, перевороты – это всё, скорее всего, ударит и по объёмам добычи. Соответственно, объём добычи уменьшается, и это приводит к росту цен, потому что улучшается баланс спроса и предложения. Я думаю, что на самом деле для российского бюджета, который верстается, во многом исходя из цен на нефть, это, в общем-то, история позитивная» - резюмировал он.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительной инфляцией и девальвацией национальной валюты. Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил на своей странице в Facebook, что Венесуэла готова выстоять перед лицом угрозы нефтяного эмбарго. «Нам угрожает империализм, мы готовы к тому, чтобы быть свободными, никто и ничто нас не остановит", - заключил Мадуро.









