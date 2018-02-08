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Эксперт: Недоверие к Трампу в Литве обусловлено позицией США по отношению к России

8 Февраля 2018 в 21:01
Эксперт: Недоверие к Трампу в Литве обусловлено позицией США по отношению к России
ФОТО: flickr/Gage Skidmore
Руководитель информационного проекта BALTNEWS.lt Анатолий Иванов в эфире НСН рассказал, чем обусловлен большой «процент недоверия» Трампу  среди жителей Литвы.

Более 66% жителей Литвы не доверяют президенту США Дональду Трампу. Об этом говорят данные опроса, проведённого компанией Norstat LT и Институтом международных отношений и политических наук Вильнюсского университета. О том, что они испытывают доверие к американскому лидеру, заявили чуть более 16% респондентов.

Руководитель информационного проекта BALTNEWS.lt Анатолий Иванов в эфире НСН объяснил, с чем связаны такие настроения в литовском обществе.

«Это многоплановый вопрос. Для начала нужно вернуться к президентской гонке в США. Тогда очень большая часть литовских консерваторов, в том числе, только сменённый посол Литвы с США и Мексике  Зигмантас Павильонис, а ныне депутат парламента, пугала "страшилками" о том, что, если президентом станет Дональд Трамп, то для Литвы настанут "черные" времена. Это первая составляющая», - отметил собеседник НСН.

Кроме того, по словам эксперта, значительной части граждан Литвы не нравится достаточно конструктивная и миролюбивая политика США в отношении России. Заявления Трампа о том, что «Путин – деловой парень и хотелось бы иметь с ним хорошие отношения», о том, что Россия может помочь в решении глобальных проблем, например, в борьбе с терроризмом тоже не по душе такой категории людей. 

«Это противоречит их представлениям и установкам, которые формировались годами. С того момента, когда президент Украины Виктор Янукович отказался в Вильнюсе подписывать договор об ассоциации с Европейским союзом – в ноябре 2013 года. С тех пор пропагандистская машина, которая подталкивала людей к мысли о том, что Россия занимает на карте мира место совершенно напрасно, и было бы идеально, если бы этого государства  не было в принципе, постоянная "промывала" мозг.  И сейчас ментально и политически очень сложно перестроиться»,  - отметил Анатолий Иванов.  

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Резюмируя, собеседник НСН добавил, что люди, которые пришли к власти в Литве совершенно недавно, а именно представители Союза крестьян и зелёных Литвы, уже высказались за поворот в сторону налаживания отношений.

«От этого они и страдают. Но, к счастью, находятся голоса и в их поддержку. Только сегодня бывший премьер-министр Литвы Гедиминас Киркилас заявил, что они делают все совершенно правильно: пока только сеют семена, но  всходы обязательно будут.  Вот отсюда и пропорция – более 66% граждан Литвы против Трампа,  чуть больше 17% не определились с отношением к этой фигуре, и 16,1% - одобряют его», - заключил  Иванов.

Добавим, недавние исследования, о которых также упомянул руководитель информационного проекта BALTNEWS.lt показали, что  52% жителей Литвы одобряют идею разворота в сторону России. РФ интересна, как экономический, культурный, социальный и интеллектуальный партнёр. Единственное, к чему большинство относится с опаской – это идея о том, что Россия – это ещё и политический партнёр.  Однако сам Дональд Трамп так не говорит. Он достаточно чётко объяснил всему миру: политические союзы только с друзьями, экономическое сотрудничество – с кем угодно. Эта формула в Литве не была воспринята положительно. 

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