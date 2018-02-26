Эксперт назвал слабое место будущей киберроты Белоруссии

Александр Зимовский рассказал НСН, на чей опыт ориентируется Минск в создании войск информационной безопасности.

В Белоруссии планируют создать спецроту по вопросам кибербезопасности в 2018 году. Об этом сообщил глава Минобороны страны Андрей Равков.

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН подтвердил, что в республике есть необходимые кадры, однако в создании такой роты есть подводные камни, которые следует учесть.

«Это в чистом виде подражание российским образцам. в 2013 году впервые в российской армии появились научные роты, которые сейчас успешно функционируют. Численность не раскрывается, но есть, например, Одиннадцатая научная рота, и есть Вторая, так что с десяток точно имеется.

Они как раз работают по тем принципам, которые, очевидно, собрался внедрять министр Равков. Что касается кадров, то да, в Беларуси есть достаточное количество вузов, которые способны готовить специалистов — бывший Минский радиотехнический институт, например, там очень высокая квалификация выпускников. Которая компенсируется низким желанием пойти в солдаты.

Но с военной точки зрения это не очень хорошо — собрать всех умных людей в одном месте. Потому что в условиях современной войны, которую в Беларуси сейчас модно называть гибридной, они могут оказаться очень уязвимыми. Удар даже небольшой диверсионной группы специального назначения по т.н. «информационной роте» мгновенно лишит армию подразделения, занятого противоборством в киберпространстве.

Здесь мы имеем дело с некой попыткой влиться в мейнстрим, с намерением забивать гвозди офицерской линейкой. Но надеемся, что это перерастёт в разработку военного назначения, созданную в Беларуси с опорой на собственные силы», — заметил собеседник НСН.

Добавим, что, по словам министра обороны Белоруссии, Минск давно и активно занимается развитием технологий кибербезопасности. Однако какие именно аспекты в области информационной безопасности страны будут учитываться при создании инфороты, глава ведомства не уточнил.