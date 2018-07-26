Эксперт назвал провокацией взрыв у посольства США в Пекине

Руководитель экспертного совета «Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития» в эфире НСН связал инцидент с попыткой ухудшить отношения между КНР и США.

СМИ сообщили о взрыве около посольства США в Пекине. О пострадавших информации на данный момент не поступало. Известно, что никто из сотрудников посольства не ранен. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники полиции. По версии других СМИ, около диппредставительства женщина попыталась поджечь себя, после чего её задержали, сообщает RT. На официальном уровне информацию пока не подтвердили.

Руководитель экспертного совета «Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития» Бронислав Виногродский в эфире НСН посчитал такие действия провокацией (слушайте аудио).

«Маловероятно, что тут бытовые причины, потому что это посольский район. Там усиленная охрана. Произошёл взрыв рядом с посольством США, с которыми сейчас торговая война, это, скорее всего, какая-то провокационная история. Причём это может быть провокация на ухудшение отношений между Китаем и Америкой», - отметил эксперт.

По словам Бронислава Виногродского, что за провокацией могут стоять уйгурские террористы.

«В Китае есть уйгурская тема, которая делала реальные террористические действия, но они действуют на территории Синьцзянь-Уйгурского автономного района», - считает Виногродский.

Напомним, в ночь на 8 июня посольство США было взорвано в Киеве. Тогда неизвестный бросил бомбу в здание диппредставительства. Тогда в результате происшествия никто не пострадал, сообщает Ura.ru . По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «теракт» УК Украины.