Эксперт назвал демаршем драку из-за «ядерного чемоданчика» Трампа

Президент Академии реальной политики в эфире НСН заявил, что таким образом китайцы пытались прозондировать реакцию американцев.

Издание Axios опубликовало детали инцидента во время визита президента США Дональда Трампа в Пекин 9 ноября 2017 года, когда между главой аппарата Белого дома Джоном Келли, сотрудником Секретной службы США и предствителями служб безопасности Китая произошла потасовка из-за «ядерного чемоданчика», сообщает НСН.



Конфликт случился из-за того, что китайский охранник не пропустил агента Секретной службы США, который нес «чемоданчик». Когда Джон Келли потребовал прохода, охранник схватил его и оказался поваленным на пол американскими агентами.



Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов в эфире НСН прокомментировал данный инцидент.

«Во всем мире знают, что человек, держащий ядерный чемоданчик президента США, России, Китая, Франции, Великобритании, всегда должен находиться рядом с президентом, где бы он ни был. И вот этот демарш китайского охранника был попыткой прозондировать реакцию американцев. Я не могу допустить, чтобы китайский охранник самовольно вмешался и сделал то, что он сделал, то есть пытался задержать офицера, который нес ядерный чемоданчик за Трампом. Я думаю, это был некий демарш. Игра мускулами, скорее, мускулами интеллектуальными», - сказал Владимир Прохватилов.

Напомним, глава китайской охранной службы извинился перед американской делегацией. Американских представителей просили молчать об инциденте.