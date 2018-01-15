Эксперт: Ложная угроза ракетного удара на Гавайях вскрыла недостатки системы оповещения

Академик Академии военных наук в эфире НСН опроверг провокацию в инциденте с ложным оповещением о приближении баллистической ракеты в американском штате.

На Гавайях изменилась система оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. Такое решение было принято после инцидента с ложным срабатыванием системы. Отныне за рассылку подобных сообщений будут отвечать два оператора. К тому же, у них будет возможность отменить оповещение, если оно было запущено по ошибке. С таким заявлением выступил руководитель местной службы по чрезвычайным ситуациям Верн Мияги, сообщает RT.

Академик Академии военных наук, полковник в запасе Андрей Кошкин в эфире НСН заявил, что никакой провокации в американском штате не было, а виной случившемуся - человеческий фактор (слушайте аудио).

«Это произошло по ошибке оператора. Никакой провокации никто не устраивал. Оператор нажал на кнопку, которая оповестила о боевом приближении баллистической ракеты. Это привело к хаосу, пока не дали по Twitter и другим каналам отбой. 38 минут [люди] переживали хаос. На сегодняшний день предпринимаются меры, чтобы в подобного рода случаях обеспечить организованные действия населения», - отметил собеседник НСН.

13 января стало известно, что жители штата Гавайи получили ложное уведомление о приближении баллистической ракеты. Такое сообщение также появилось в Twitter местного агентства по чрезвычайным ситуациям, сообщает РЕН ТВ . В свою очередь, президент США Дональд Трамп похвалил руководство штата за то, что оно взяло всю ответственность за инцидент на себя.