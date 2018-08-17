Эксперт: Китай отрабатывает удары по США из-за враждебности Вашингтона

Замруководителя Центра социально-экономических исследований Китая ИДВ РАН в эфире НСН рассказал, что в ближайшее время прямых угроз для стран пока ждать не стоит.

Китай заподозрили в обучении военных наносить удары по США и их союзникам. Такой вывод содержится в докладе, опубликованном на сайте Пентагона. В военном ведомстве отметили, что КНР за три года расширила зону покрытия надводных операций и обретает опыт ведения таких операций. В то же время в Вашингтоне не понимают, какой сигнал таким образом хочет подать Пекин, сообщают РИА Новости.

Замруководителя Центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Павел Каменнов в эфире НСН посчитал такие действия ответом на военную стратегию США.

«Я думаю, здесь надо вспомнить, что в военной стратегии США, объявленной Трампом, Китай назван угрозой номер один. Следом за ним идёт Россия, потом КНДР и Иран. Террористическая же угроза вообще отодвинута на второй план. Естественно, Китай проводит учения в порядке реакции на такую установку. В ходе учений могут отрабатываться любые вопросы, связанные с противодействием вероятным противникам. Это естественная реакция на обострение отношений с США. Просто хочет показать, что он намерен отвечать соответственно и готовит свои вооружённые силы к этому», - предположил эксперт.

По словам Павла Каменнова, прямых военных угроз ни с той, ни с другой стороны в ближайшее время не будет.

«Китай постоянно выступает за налаживание нормальных отношений с США, в том числе по военной линии. Препятствием является постоянное участие США в модернизации вооружённых сил Тайваня (Китай считает, что США не имеют право оказывать военную помощь Тайваню, который Китай рассматривает как составную часть своей территории). Как дальше будет? Американцы могут естественным путём отвечать проведением учений в порядке реакции на учения Китая. Речь пока не идёт о прямых угрозах», - заключил в эфире НСН Каменнов.

Напомним, в январе Пентагон представил новую Национальную стратегию. Согласно стратегии основная угроза для США исходит от Китая, России, КНДР и Ирана. Авторы документа убеждены, что основная угроза исходит не от террористических группировок, а от стратегического соперничества между странами.

Ранее в США посчитали ударом в спину поставки Украиной авиационных двигателей для китайских учебно-боевых самолётов, сообщает Ura.ru .