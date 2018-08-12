Эксперт: Грузия должна покаяться и осознать свои ошибки

РИА Новости

Президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики выразил надежду, что Грузия наладит прямой диалог с РФ, Абхазией и Южной Осетией.

Ровно десять лет прошло с момента завершения "Операции по принуждению Грузии к миру". 12 августа 2008 года в разрушенный грузинскими «Градами» Цхинвал вошли российские войска и вытеснили с его территории остатки армии Михаила Саакашвили, посланной на уничтожение мирных жителей.

«Пятидневная война» разделила жизнь трех народов на «до» и «после». Несмотря на то, что за прошедшее десятилетие изменилось многое, вылечить оставленные войной шрамы время пока не может, считает президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики.

«Процессы сближения, как того хотелось бы, не произошли, но есть определенные подвижки в этом плане. Сегодня народ Абхазии, Южной Осетии и Грузии переоценил и понимает те трагические моменты, которые произошли, смотрит на это немного по-другому и не винит людей в этом процессе. Это была вина руководителя государства, в первую очередь, грузинского. Михаил Саакашвили подло поступил с интересами самой Грузии и грузинского народа, развязав войну на своей территории со своим народом», - заявил собеседник агентства.

Хомерики отметил, что основные шаги по нормализации отношений, конечно, ждут от Грузии. Но руководство страны не поворачивается лицом к России, не стремится к согласию.

«При разумном подходе все вопросы решаемы. Но воле руководства Грузии мешают США, которые практически оккупировали страну полностью и не дают грузинскому руководству решать те или иные вопросы самому. Если бы США не противились тому, чтобы Грузия восстановила дипотношения с Россией, это бы уже давно случилось. Но те диктаторы, которые сидят и диктуют, что Грузии делать, они в своих геополитических интересах не дают грузинскому руководству делать те шаги, которые в интересах самого грузинского народа. Несмотря на то, что народ просит единения с Россией, восстановления экономических и политических отношений с РФ. Только Россия сегодня может быть гарантом и другом для Грузии, с которой ее связывает многовековая дружба и единая вера, большая совместная история», - напомнил эксперт.

Что касается Южной Осетии и Абхазии, то у них также существует потребность восстановления прямого диалога с соседом.

«Народы Абхазии и Южной Осетии, которые за 10 лет существования так и не приобрели того, чего ждали – свободы. Маленькие государства с ограниченными возможностями не могут развиваться самостоятельно в этом огромном мире. Сегодня есть большая потребность восстановления общения и прямого диалога между Грузией, Абхазией и Южной Осетией», - сказал Хомерики.

Это же, к слову, рекомендует и Россия. Но пока Москва добилась от Тбилиси только уменьшения негативной риторики в свой адрес. Остальные процессы – ориентированность Грузии на США и стремление вступить в НАТТО, - продолжаются без изменений.

«Если грузины не наладят прямой диалог с абхазами и осетинами, и особенно с Российской Федерацией, если они не покаются и не начнут искать ключи к взаимопониманию, чтобы начать диалог между народами, чтобы осознать те ошибки, которые были, и, может быть, начать строить новую конфигурацию взаимоотношений, ничего у нас не получится», - заключил Владимир Хомерики.

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска начали обстреливать спящий Цхинвал из установок «Град», а после попытались взять под контроль территорию Южной Осетии. Основной удар на себя принял гарнизон находящихся в республике российских миротворцев. По приказу президента РФ Дмитрия Медведева в регион были введены российские войска, которые за пять дней вытеснили из Южной Осетии грузинскую армию. «Операция по принуждению Грузии к миру» в народе была прозвана «Пятидневной войной». Ее жертвами стали больше тысячи человек.

