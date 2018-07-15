Экс-советник президента: РФ и США договорятся по ДРСМД, я уверен!

Владимир Дворкин в эфире НСН заявил, что разногласия по договору ДРСМД Россия и США при наличии политической воли могут устранить очень быстро.

Президент США Дональд Трамп не ждет от встречи с российским лидером Владимиром Путиным ничего плохого и уверен в позитивном эффекте диалога. Об этом глава Белого дома заявил в эфире телеканала CBS. При этом Трамп добавил, что у него нет «больших ожиданий» от саммита в Хельсинки.

Ранее в Белом доме озвучили ряд вопросов, которые президент США намерен обсудить с российским коллегой. Одной из тем станет нераспространение ядерного оружия. Как заявил в эфире НСН действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, генерал-майор в отставке, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Дворкин, в этом вопросе лидеры двух стран могут достигнуть компромисса.

«Здесь есть два крупных вопроса: продление договора СНВ-3 и устранение взаимных претензий по договору ДРСМД. Договор СНВ-3 заканчивается в 2021 году и может быть продлен еще на пять лет при желании сторон. Луше было бы, конечно, начать переговоры по новому договору, но пускай хоть так будет. В отношении договора ДРСМД нет никаких сложных вопросов. Все можно решить при наличии воли лидеров за две недели. Все вопросы очень быстро решит специальная контрольная комиссия. Нужно собраться и предложить свои собственные компромиссы», - заявил собеседник агентства.

Ранее Дворкин выступал советником Михаила Горбачёва, Бориса Ельцина и Владимира Путина по вопросам развития ядерных вооружений, и знает не понаслышке, что все имеющиеся претензии по заключенным между Россией и США ядерным договорам - чисто технические, на боевые потенциалы вооружений они никак не влияют. Но пока на заседаниях контрольной комиссии, куда помимо России входит Белоруссия, Украина и Казахстан, договориться не получается. По мнению эксперта, сначала найти совместное решение должны Россия и США.

«А когда есть договоренность по сокращению вооружений, это всегда положительно влияет на договор о нераспространении ядерного оружия. У Трампа, конечно, меньше степеней свободы и он, при всей своей оригинальности, все же действует в рамках институтов. Но все институты в США понимают, что нам нужно сохранить договор о ракетах средней и меньшей дальности. Вопрос только в том, насколько существующие претензии могут быть разрешены без вмешательства радикалов. Вопросы там простые, и я уверен, решение будет найдено», - заключил Владимир Дворкин.

США неоднократно обвиняли Россию в нарушении договора РСМД. Ранее президент США Дональд Трамп даже поручил госсекретарю страны Майку Помпео разработать новый план санкций против России, которая нарушает ДРСМД.

Встреча президента РФ Владимир Путина с американским лидером Дональдом Трампом пройдет 16 июля в Хельсинки, пишут "Известия".