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Экс-советник президента по ДРСМД: США надеются за полгода найти компромисс

8 Февраля 2019 в 10:01
Экс-советник президента по ДРСМД: США надеются за полгода найти компромисс
Действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук рассказал НСН, о чем говорят взаимные обвинения РФ и США в нарушении ДРСМД.

Госдеп вновь обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как заявила замгоссекретаря Андреа Томпсон, Соединенные Штаты продолжают передавать Москве разведданые, которые это доказывают. Однако в российском Минобороны уверены, что заявления США не соответствуют действительности. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Соединенные Штаты на самом деле нарушают требования Договора о ДРСМД «уже не первый год».

Такая риторика говорит о желании обеих сторон достигнуть компромиссу по вопросу Договора, заявил в эфире НСН действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук, генерал-майор в отставке, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Дворкин, который в качестве эксперта принимал участие в подготовке договора о ликвидации РСМД.

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«Я думаю, что у нас есть сторонники разрыва и сторонники сохранения. То, что участились перепалки по этому поводу, может свидетельствовать только о том, что за эти шесть месяцев Штаты еще рассчитывают на то, что может быть будет какой-то компромисс. В целом, конечно, лучше сохранение этого договора, а не начало нового неопределенного какого-то этапа, то ли будет гонка, то ли не будет. Здесь еще интересно то, что Трамп сказал, что нужно заключить трехсторонний договор: Россия, Китай и США. Это интересный момент только с той стороны, что пока идут переговоры, а переговоры эти могут идти годами, никто не будет сейчас наращивать и развертывать какие-то средства средней дальности», — рассказал он.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода», который стартовал 2 февраля, то договор будет расторгнут. Россия в ответ также приостановила свое участие в договоре. Об этом 2 февраля заявил президент Владимир Путин. При этом он отметил, что все предложения Москвы по разоружению «остаются на столе и двери открыты», но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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