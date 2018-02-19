Экс-советник президента назвал катастрофой возможный старт гонки ядерных вооружений

Эксперт в эфире НСН рассказал, что взаимные претензии РФ и США по поводу ДРСМД носят технический характер.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, тем самым Москва провоцирует новую гонку ядерных вооружений в Европе. Как подчеркнул в интервью генсек Североатлантического альянса, РФ нужно делать оборонные проекты более прозрачными, пишет RT.

Действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, генерал-майор в отставке, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Дворкин, который ранее выступал советником Михаила Горбачёва, Бориса Ельцина и Владимира Путина по вопросам развития ядерных вооружений в эфире НСН посчитал катастрофой разрушение ДРСМД (слушайте аудио).

«Я надеюсь, что всё-таки удастся разрешить эту проблему. Это было бы катастрофой, если бы этот договор разрушился и началась бы гонка ядерных вооружений», - уверен эксперт.

По словам Владимира Дворкина, обвинения РФ и НАТО в нарушении ДРСМД носят технический характер.

«Есть целый ряд взаимных претензий: американцы нас упрекают, что мы испытали ракеты большой дальности наземной, чего нельзя делать, а мы упрекаем американцев за то, что они развернули унифицированные пусковые установки ПРО в Румынии и хотят их разместить в Польше, откуда можно запускать “Томагавки”. Все эти замечания носят технический характер, совершенно не влияя на реальный потенциал. Они могут быть разрешены специальными контрольными комиссиями, которые существуют по этому договору», - заключил Дворкин.

Напомним, Столтенберг не первый раз выступает с критикой в адрес России по поводу соблюдения ДРСМД. Так, обвинения прозвучали с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности. В то же время он поддержал диалог с РФ по поводу контроля вооружений и рассказал об уничтожении нескольких тысяч ракет как Москвой, так и Вашингтоном, сообщает «Русская планета».