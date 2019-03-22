Экс-постпред США в ООН призвала Россию ответить за КНДР

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что страны, которые помогают Северной Корее обходить санкции должны быть названы и призваны к ответу. Об этом она написала в Twitter, дополнив свое заявление хештегами #Россия и #Советбезопасности, сообщает НСН.
The countries helping North Korea cheat need to be called out and held accountable. #Russia #SecurityCouncil https://t.co/HcUFqGCcSS— Nikki Haley (@NikkiHaley) March 21, 2019
Ранее Bloomberg сообщил, что КНДР удалось в обход санкций импортировать в семь с половиной раз больше разрешенного количества очищенной нефти. По данным американского правительства, в прошлом году в северокорейские порты поступило не менее 263 танкеров очищенной нефти. Отмечается, что при полной загрузке танкеров речь идет о 3,78 миллионах баррелей топлива.
Напомним, что Никки Хейли ушлас с поста постпреда США при ООН в конце прошлого года. В ходе заседаний Совета безопасности ООН Россия и США часто обмениваются колкими высказываниями в адрес друг друга. В июле Никки Хейли говорила, отношения между США и Россией никогда не станут «дружескими». По ее словам, США «не доверяют России и никогда не будут».