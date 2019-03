Экс-постпред США в ООН призвала Россию ответить за КНДР

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что страны, которые помогают Северной Корее обходить санкции должны быть названы и призваны к ответу. Об этом она написала в Twitter, дополнив свое заявление хештегами #Россия и #Советбезопасности, сообщает НСН.

The countries helping North Korea cheat need to be called out and held accountable. #Russia #SecurityCouncil https://t.co/HcUFqGCcSS