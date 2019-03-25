Экс-главу ФБР не устроил доклад Мюллера об отсутствии сговора Трампа с РФ

После оглашения отчета о расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера, который не нашел сговора Трампа с Россией, бывший глава ФБР Джеймс Коми поделился в Twitter фотографией леса с подписью «так много вопросов», сообщает НСН.

Напомним, что увольнение Коми было одним из пунктов расследования Мюллера. Президента Трампа подозревали в воспрепятствовании правосудию, после того как он отправил Коми в отставку с поста главы ФБР, когда тот начал расследование «российского вмешательства» в американские президентские выборы 2016 года, а также просил его прекратить дело в отношении экс-советника главы США по нацбезопасности Майкла Флинна. Согласно опубликованному вчера отчёту, Мюллер не установил, что Трамп препятствовал правосудию и тем самым совершал преступление.