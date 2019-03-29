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Экс-главу ЦРУ обвинили в распространении фейкового досье о Трампе

29 Марта 2019 в 08:02
Экс-главу ЦРУ обвинили в распространении фейкового досье о Трампе

Сенатор-республиканец Рэнд Пол обвинил экс- директора ЦРУ Джона Бреннана в распространении непроверенных заявлений о Дональде Трампе, содержащихся в досье бывшего британского шпиона Кристофера Стила, сообщает НСН.

«Высокопоставленный источник сообщил мне, что именно Бреннан настаивал на включении непроверенного и фейкового досье Стила в отчеты разведки», — написал сенатор в Twitter, призывая к допросу экс-главы ЦРУ в Конгрессе.

Напомним, что в досье Кристофера Стила, сделанного по заказу Демократической партии во время предвыборной гонки 2016 года, описывается визит Трампа в Москву в 2013 году. В досье утверждается, что Трамп приглашал в свой гостиничный номер проституток и просил их устроить «золотой дождь» на постели, на которой ранее спал 44-ый президент США Барак Обама с супругой Мишель.

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