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Экс-депутат Рады: Украинские власти испугались адвокатов Януковича

6 Марта 2018 в 20:38
Экс-депутат Рады: Украинские власти испугались адвокатов Януковича

Владимир Олейник рассказал НСН, зачем Киеву понадобились уголовные дела против адвокатов экс-президента Украины.

В Украине возбудили уголовное дело против представителей защиты бывшего президента страны Виктора Януковича — Ольги Просянюк и Александра Горошинского. Об этом сообщил в сети Facebook адвокат киевского экс-лидера Виталий Сердюк.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что таким образом украинские власти хотят избавиться от эффективных адвокатов экс-президента (слушайте аудио).

«Во-первых, адвокаты Януковича занимают достаточно активные позиции. Они придерживаются норм процессуального права, заявляют ходатайства. Особенно это раздражает [украинскую] власть, суд, и понятно, что такие адвокаты не нужны. Они хотят максимально убрать их и назначить адвокатов от государства. А такой адвокат, безусловно, не заинтересован в полноценной защите своего клиента. Это беспрецедентный случай, когда возбуждают уголовные дела против защитников, которые обязаны по закону защищать конституционные свободы и права своего подзащитного», — заявил Олейник.

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По мнению адвоката Януковича, Виталия Сердюка, уголовное преследование его защиты ещё раз подтверждает политизированность дела экс-президента Украины. Следующим шагом, по его словам, может стать уничтожение доказательств, задержание защитников, обыски. Также речь идёт о возможном лишении адвокатской лицензии юристов. Ранее Ольгу Просянюк и Александра Горошинского не пустили на заседание по делу о событиях на Майдане в 2014 году, в Печерский районный суд Киева.

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