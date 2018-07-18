Среда
18 июля
USD 62.44
EUR 73.24
В мире

Экономист: Вложения в госдолг США сократили из-за геополитических факторов

18 Июля 2018 в 21:46
Экономист: Вложения в госдолг США сократили из-за геополитических факторов

Председатель Русского экономического общества имени Шарапова заявил НСН, что решение было принято в высших эшелонах власти.

Россия продолжила в мае резкое сокращение вложений в госдолг США, сообщает «Интерфакс». За последние месяцы вклад РФ в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) сократился втрое.

Председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН объяснил это решением сверху, которое было сделано на основе не только экономических расчётов, но и с учётом геополитики (слушайте аудио).

«То, что сделал Центральный Банк, надо было делать давно, а не играть с огнём. И о том, что необходимо выходить из американских трежерис (обобщенное название долговых обязательств правительства США — прим. НСН), говорили ещё в 2014 году, когда пошли первые экономические санкции против России. Я не думаю, что это инициатива лично от Набиуллиной, скорее всего, какой-то сигнал прошёл из правительства, а может быть, и от самого президента. Потому что те нормативные документы, которые определяют политику Центрального Банка по формированию международных резервов, они в основном учитывают такой показатель как коммерческие риски и доходность тех или иных финансовых инструментов. А геополитические риски там практически отсутствуют», — объяснил экономист.

Добавим, что по данным американского Минфина, сейчас российские вложения в госдолг США составляют 14,9 миллиарда долларов. За последнее время они сократились до минимума с 2007 года.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.