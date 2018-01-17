Джабаров: Общий флаг КНДР и Южной Кореи принесёт спокойствие в регион

Сенатор в эфире НСН рассказал, что Сеул и Пхеньян начнут процесс объединения, только если им не будет мешать Вашингтон.

Сборные КНДР и Южной Кореи пройдут на открытии Олимпиады в Пхёнчхане под общим флагом. Такое соглашение было достигнуто во время переговоров в Пханмунджоне 17 января. Это может быть белое полотнище с синим контуром Корейского полуострова. Более того, Сеул и Пхеньян отправят на Игры общую женскую сборную по хоккею, сообщает BBC.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН предположил, что объединение корейских народов пошло бы на благо всему региону (слушайте аудио).

«Это можно было бы сказать (о начале процесса объединения – НСН), если бы мы были уверены, что американцы не вмешаются. А вы слышали уже, что Госдеп вчера заявил, что нужно относиться настороженно к Северной Корее и готовиться к новым санкциям. Примирение двух корейских государств явно не ложится в русло политики, которую пытается проводить Вашингтон на Корейском полуострове. Если Олимпиада как-то объединит народы, восстановит общение, тогда спокойнее будет и народам этих стран, и их соседям. Главное, чтобы им не мешали», - считает сенатор.

Напомним, ранее Северная и Южная Кореи неоднократно шли под одним флагом на Олимпиаде. Так, спортсмены вместе выходили на церемониях открытия Игр в 2000, 2004 и 2006 годах. Больше этого не повторялось. А в 2008 году сборная Сеула и Пхеньяна отказались идти рядом.