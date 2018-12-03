Двуликий Дональд задумался о пагубности гонки вооружений

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Прекратить гонку вооружений. Такое желание постигло президента США, чем он незамедлительно поделился в своем твиттере.

Дональд Трамп написал, что надеется на переговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином о проблеме гонки вооружений. «Когда-нибудь в будущем председатель Си и я вместе с президентом России Путиным начнем говорить о реальном прекращении того, что стало масштабной и неконтролируемой гонкой вооружений», - написал Трамп. В качестве обоснования необходимости такого диалога Трамп привел данные о расходах США на оборону в текущем году – они составили 716 млрд долларов, чему сам Трамп не замедлил ужаснуться, назвав это «сумасшествием».

В российской Госдуме порыв президента США оценили. Так, зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил RT, что Россия изначально была против гонки вооружений. «Это не идёт на пользу ни обеспечению мировой стабильности, ни в целом развитию экономики государств. Другой вопрос — насколько слова Трампа будут совпадать с его реальными делами», — заметил депутат, напомнив, что Трамп не чужд политики двойных стандартов: «Говоря о недопустимости и прекращении гонки вооружений, он заявил о выходе из Договора РСМД. Вместо того чтобы встретиться с президентом России, он нашёл повод, чтобы не встречаться». Трампу «необходимо делать определённые шаги, а не просто заявления», — заключил Юрий Швыткин.

Только в конце октября, 21 числа, Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора о ракетах средней и малой дальности от 1987 года. Документ запрещал участникам соглашения иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Кроме того, он высказал мнение о том, что Китай также должен быть подключен к Договору. Тогда Трамп пообещал «развивать вооружения до тех пор, пока Россия и Китай не согласятся на новую сделку». Фактическим объявлением новой гонки вооружений назвал эти заявления Трампа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Подобное мнение высказывал и глава российского МИДа Сергей Лавров. При этом в Кремле неоднократно ставили перед Вашингтоном вопросы по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, США размещают на военной базе в Румынии, а также в Польше, установки, способные запускать крылатые ракеты «Томагавк», что запрещено договором. Пекин тогда же выступил за продолжение действия российско-американского Договора о РСМД и против вхождения в него китайской стороны.

Всеволод Нерознак