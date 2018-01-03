Двести тысяч домов во Франции оказались без электричества из-за урагана "Элеанор". Как передает РИА Новости, в настоящее время две тысячи специалистов работают над восстановлением подачи электроэнергии 200 тысячам клиентов, пострадавшим от стихии. По данным французской метеорологической службы, скорость ветра местами достигает 140 километров в час. Оранжевый уровень опасности был введен в 51 департаменте страны. Ранее сообщалось о нарушении движения поездов и задержке рейсов в Париже и регионе Иль-де-Франс.