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В мире

Двести тысяч домов во Франции оказались без электричества из-за урагана

3 Января 2018 в 13:23
Двести тысяч домов во Франции оказались без электричества из-за урагана

Двести тысяч домов во Франции оказались без электричества из-за урагана "Элеанор". Как передает РИА Новости, в настоящее время две тысячи специалистов работают над восстановлением подачи электроэнергии 200 тысячам клиентов, пострадавшим от стихии. По данным французской метеорологической службы, скорость ветра местами достигает 140 километров в час. Оранжевый уровень опасности был введен в 51 департаменте страны. Ранее сообщалось о нарушении движения поездов и задержке рейсов в Париже и регионе Иль-де-Франс.

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