Дипломат: В ООН преувеличивают нехватку денег

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Чрезвычайный и полномочный посланник 2-го класса в отставке в эфире НСН предположил, что заявления о нехватке денег в ООН связаны с опасениями служащих в выплате им зарплаты.

В ООН заявили о недостаточном финансировании организации. Причина тому – государства не платят вовремя членские взносы в бюджет. Об этом рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По его словам, раньше подобного положения дел не было. Теперь деньги заканчиваются раньше, а дефицит денег чувствуется «всё дольше», сообщает RT.

Чрезвычайный и полномочный посланник 2-го класса в отставке Василий Корчмарь в эфире НСН рассказал, что подобные заявления связаны с беспокойством служащих организации, которые боятся остаться без зарплаты.

«Если ООН лишится финансовой поддержки, то и она действовать не будет. На действие всех функционеров уходят очень большие суммы. Задержки финансирования могут быть связаны с разными причинами, но, видимо, здесь есть и какие-то политические причины, которые обусловлены принятием тех или иных решений в рамках ООН, которые некоторые государства не удовлетворяют. На проведение по линии ООН миротворческих и гуманитарных операций по всему миру идут очень большие деньги. До 50% средств уходит только лишь на оборудование полевой миссии ООН для работы (продовольствие, машины и прочее). Это всё служащие аппарата беспокоятся, что у них зарплаты не будет. А так для функционирования организации денег достаточно», - пояснил в эфире НСН дипломат.

По словам Василия Корчмаря, ещё одна причина – настороженность в платежах в ООН со стороны Вашингтона.

«По линии ООН очень много различных учреждений, там очень много программ, куда уходят большие средства. Большую часть выделяли США до этого, сейчас, видимо, это будет делаться более осторожно. Финансовый вопрос – это самый трудный вопрос любой международной организации, особенно в системе ООН. Если не будет достаточного финансирования, то некоторые программы ООН будут сокращаться. Но я не думаю, что это произойдёт резко и скажется на всей работе ООН. Пока это лишь на осторожность бюрократов, которые сидят в аппарате ООН», - подытожил Корчмарь.

Напомним, ранее Соединённые Штаты снизили финансирование Контртеррористического управления ООН. Теперь оно получает от Вашингтона на 2 миллиона долларов меньше, сообщает Газета.ру . Как пояснили источники представительства США, решение могло быть принято из-за отказа в доступе неправительственным группам и организациям в конференции по борьбе с терроризмом.