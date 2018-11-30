Дипломат опроверг сопровождение самолёта с делегацией Лаврова в знак почёта

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Чрезвычайный и полномочный посланник 2-го класса в отставке в эфире НСН предположил, что сопровождение связано с демонстрацией силы.

Истребитель швейцарских ВВС сопроводил самолёт специального лётного отряда «Россия». На этом лайнере в Женеву прилетел глава МИД Сергей Лавров. В момент сопровождения на борту находились только журналисты и делегация министра. Сам глава ведомства покинул Швейцарию раньше. Очевидцы отмечают, что истребитель подлетел настолько близко, что можно было разглядеть не только изображение тигра на хвосте, но и силуэт пилота, который показал непонятный жест рукой. Некоторые работники СМИ уверены, то лётчик отдал честь. Как утверждают сотрудники МИД, сопровождение проводилось в знак уважения, пишет ТАСС.

Однаков эфирезаявил, что такое сопровождение является демонстрацией силы.

«Такой традиции никогда не было и в помине. В дипломатической практике такого не было, чтобы могли поднять в воздух самолёты и поприветствовать самолёт с руководителем какого-то ведомства. Это исключено. В практике такого нет. Истоки идут из попыток демонстрации силы. Это делается регулярно. Мы тоже не отступаем от них, тоже иногда демонстрируем. Такая практика существует, она никак не связана с сопровождением официальных лиц. Это контроль границы, пространства и демонстрация силы. Это широкая кампания русофобии, которая развернулась в Западной Европе, да и у американцев. Такие мелкие знаки тоже в русле этой политики», - убеждён собеседник НСН.

По словам Василия Корчмаря, решение о взлёте истребителя для сопровождения принимается не официальными кругами.

«Тут сложно сказать, который из таких инцидентов обернётся какой-либо трагедией. До первого раза. Никакого дипломатического протокола нет. Это не исходит из официальных кругов. Такое решение принимается на уровне командующих ВВС, генералов, которые могут сказать: “А покажите, а продемонстрируйте”. Может быть, это было в ответ на то, что было в Балтийском море», - утверждает Корчмарь.

Напомним, истребители ВВС Швейцарии, на хвосте которых изображена голова тигра, входят в состав эскадрилью Fliegerstaffel 11. Несмотря на то, что Швейцария не входит в состав НАТО, эскадрилья является полноправным членом Ассоциации тигров НАТО. Основная роль Fliegerstaffel 11 сосредоточена на обеспечении превосходства в воздухе на низких и средних высотах, второстепенной функцией является перехват.