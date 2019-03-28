Дания решает, сколько будет стоить для России «Северный поток – 2»

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Украинский «Нафтогаз» пугает «Газпром» отказом Дании от проекта газопровода.

Дания отказала российскому «Газпрому» в прохождении маршрута газопровода «Северный поток – 2» через свои территории. Об этом заявили в украинском «Нафтогазе», опубликовав соответствующее сообщение в Twitter компании.

Однако ни оператор строительства газопровода Nord Stream 2 AG, ни Датское энергетическое агентство не подтвердили эту информацию. По их данным, Дания не отказывалась от проекта, хоть и выступала ранее против него, а лишь запросила включить в экологическую оценку вариант маршрута в датской исключительной экономической зоне, к югу от острова Борнхольм.

Напомним, маршрут газопровода предполагает прохождение трубы через территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Из них лишь последняя выступала против проекта.

Пока Дания думала, нужен ей проект или нет, Россия уже предусмотрела альтернативный вариант маршрута, где судьба газопровода уже не будет зависеть от настроений Датского королевства. Об этом ранее НСН рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Другой вопрос к датчанам, которых заставили в прошлом году принять закон, что они рассматривают газопровод не только с точки зрения окружающей среды, но и с точки зрения неких национальных интересов и национальной безопасности. Сейчас они решают, можно ли применить этот закон к ”Северному потоку-2” или нет. Пока они думают и не выдают ни разрешения, ни отказа, “Газпром” уже построил проект обходного маршрута, где не нужно согласие Дании, поэтому датчане могут оказаться не у дел», — поделился эксперт.

Разумеется, переброс маршрута влетит «Газпрому» в копеечку, добавил в эфире НСН президент Российского газового союза Сергей Чижов. Однако пока остаются шансы дождаться согласия Дании и сэкономить на строительстве дорогостоящего проекта.

«Возможно, обход вокруг Дании увеличит стоимость проекта на 10-15%, что с финансовой точки зрения является очень неприятным. Через международные воды никто не может выступить с запретом, там всё будет идти нормально. С другой стороны, я думаю, что ситуация будет развиваться по первому варианту, когда основные страны Евросоюза одобрят строительство газопровода и Дания будет вынуждена согласиться с его прокладкой», — заключил Чижов.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечить надежные поставки российского газа в Евросоюз. Большинство стран Европы поддерживают проект. Главными противниками проекта выступают США и Украина.