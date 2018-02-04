Чичваркин опровергает: Беглые олигархи не спешат из Лондона в Россию

РИА Новости

Бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин заявил в эфире НСН, что не знает, кто из живущих в Лондоне российских предпринимателей захотел вернуться в Москву.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста Борис Титов в субботу провел встречу с живущими в Лондоне российскими предпринимателями. По ее итогам Титов заявил о некоем списке из «более 10 фамилий бизнесменов», которые хотят вернуться в Россию. Документ, по словам бизнес омбудсмена, уже передан на рассмотрение президенту России Владимиру Путину.

Среди бизнесменов, которые пришли на встречу с Титовым в «Пушкинский дом», оказались сооснователь компании Mr. Doors Максим Валецкий, бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов, совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, бывший владелец банка «Траст» Илья Юров, а также бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин. Он рассказал в эфире НСН, что о возвращении в Россию на встрече никто не говорил.

«На встрече вчера ничего подобного не было. Бизнесмены, а их было около 40 человек, понимают, что возвращаться опасно», - рассказал собеседник агентства.

В то же время опальный предприниматель отметил, что после официальной встречи с Титовым состоялась еще одна – «неофициальная». Какие разговоры звучали там – Чичваркин не знает, но он не исключает, что кто-то из бизнесменов мог спросить про возвращение в Москву.

«Может какие-то 10 человек обратились к Титову и попросили, но я этого не знаю. Потом была еще одна неофициальная встреча. Я на нее не пошел, потому что мы на первой встрече просидели почти 4 часа», – признался бизнесмен.

Чичваркин подтвердил, что в Великобритании беглые российские предприниматели чувствуют себя в безопасности и признанный статус «убежища для богатых» Лондон не утратит еще очень долго. Так что выводы Бориса Титова на этот счет, по мнению бизнесмена, не верны.

«Великобритания не перестанет быть убежищем для бизнесменов. Когда рухнет правящий режим в России, Лондон будет убежищем и для этих прощелыг тоже. Титов так говорит, вероятно, потому, что это хочет слышать Кремль», - подчеркнул Евгений Чичваркин.

Предприниматель добавил, что сам он в Россию возвращаться не собирается и ни в каких списках не значится.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал журналистам о некоем списке бизнесменов, скрывающихся в Лондоне от российского правосудия, которые хотели бы вернуться в Россию. По словам уполномоченного, пока в списке, который уже передан Путину, чуть больше 10 фамилий. Документ сформирован еще не до конца, потому как «обращения от бизнесменов продолжают поступать».