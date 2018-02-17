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«Часовой» покажет уникальные кадры из Сирии

17 Февраля 2018 в 18:36
«Часовой» покажет уникальные кадры из Сирии
Фото предоставлено пресс-службой программы «Часовой»

Четырехсерийный спецпроект программы «Часовой», посвященный Сирии и находящимся там российским военным, стартует в воскресенье на Первом Канале.


Фото предоставлено пресс-службой программы «Часовой»
Фото: Фото предоставлено пресс-службой программы «Часовой»
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Героями выпусков "Часового" стали простые мирные жители сирийских городов.

Фото предоставлено пресс-службой программы «Часовой»
Фото: Фото предоставлено пресс-службой программы «Часовой»
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События, показанные в проекте, были сняты за две недели до объявления о выводе российского контингента из Сирии.

Фото предоставлено пресс-службой программы «Часовой»
Фото: Фото предоставлено пресс-службой программы «Часовой»
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Съемочная группа "Часового" прибыла в САР в конце 2017 года. Съемки проходили с 18 ноября по 2 декабря.

Фото предоставлено пресс-службой программы «Часовой»
Фото: Фото предоставлено пресс-службой программы «Часовой»
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Первые два выпуска программы посвящены жизни на авиабазе "Хмеймим".

Фото предоставлено пресс-службой программы «Часовой»
Фото: Фото предоставлено пресс-службой программы «Часовой»
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Журналисты смогли лично пообщаться с находящимися в Хмеймиме российскими военными. Кроме того, была проведена подробная видеосъемка организации работы и жизнедеятельности авиабазы Хмеймим, подготовки и вылетов на боевые задания российских ВКС, рейдов военной полиции по охране порядка в Алеппо.

Фото предоставлено пресс-службой программы «Часовой»
Фото: Фото предоставлено пресс-службой программы «Часовой»
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В основу фильмов легли больше ста часов эксклюзивных видеоматериалов.

Фото предоставлено пресс-службой программы «Часовой»
Фото: Фото предоставлено пресс-службой программы «Часовой»
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Журналисты работали в Алеппо, Латакии и Хомсе.

Фото предоставлено пресс-службой программы «Часовой»
Фото: Фото предоставлено пресс-службой программы «Часовой»
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Они стали свидетелями того, во что превратились некогда процветающие ближневосточные города.

Фото предоставлено пресс-службой программы «Часовой»
Фото: Фото предоставлено пресс-службой программы «Часовой»
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Среди заснятых кадров - доставка гуманитарной помощи жителям сирийских городов и оказание российскими военными и сотрудниками гуманитарной миссии медицинской помощи местным жителям.

Фото предоставлено пресс-службой программы «Часовой»
Фото: Фото предоставлено пресс-службой программы «Часовой»
10/13

Репортерам удалось снять процесс разминирования российскими военными дорог и улиц в освобожденном от террористов Алеппо...

Фото предоставлено пресс-службой программы «Часовой»
Фото: Фото предоставлено пресс-службой программы «Часовой»
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... и стать свидетелями того, как в свои разрушенные дома возвращаются мирные сирийцы.

Фото предоставлено пресс-службой программы «Часовой»
Фото: Фото предоставлено пресс-службой программы «Часовой»
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Еще журналисты познакомились с достопримечательностями древней Латакии, побродили по торговым улицам древних городов и приняли участие в доставке гумпомощи жителям.

Фото предоставлено пресс-службой программы «Часовой»
Фото: Фото предоставлено пресс-службой программы «Часовой»
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Первый посвященный Сирии выпуск программы "Часовой" выйдет в эфир Первого канала 18 февраля в 7.40 мск

Программа «Часовой» 18 февраля запускает цикл передач о Сирии и российских военных, которые помогают жителям разрушенных войной городов. Как рассказали НСН в редакции программы, четыре серии содержат уникальные кадры, снятые в Сирийской Арабской Республике, интервью и факты.

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