Чаплин: Педофильские скандалы сделали Ватикан духовным трупом

Протоиерей в эфире НСН выразил уверенность,что на смену католицизму придет православие.

В США опубликован доклад, в котором приводятся имена 400 священников, обвиненных в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних, сообщает РИА Новости.

Педофильские скандалы полностью уничтожили моральный авторитет Римско-католической церкви, считает протоиерей Всеволод Чаплин. По его мнению, Ватикан превратился в духовный труп, что открывает новые возможности для миссионерской деятельности православных церквей на Западе. Так клирик отреагировал на обнародование доклада о 400 священниках в католической епархии американского штата Иллинойс, которых обвиняли в домогательствах к несовершеннолетним.

«Этих историй становится все больше и больше, с огромными цифрами, с доказанными, увы, фактами. Целый кардинал, то есть один из самых высокопоставленных католических иерархов отправился в тюрьму. Другого кардинала, Филиппа Барбарена , которого я хорошо знаю, обвинили в том, что он не дал ходу информации о педофильских историях. Сам этот человек абсолютно нравственно безупречен. Но он получил команду из Ватикана не раздувать скандал. И по большому счету Ватикан становится моральным банкротом. Сегодня это политический и моральный труп, прежде всего, духовный труп. Для нас, православных людей в России и мире, это очень важная новая реальность. Нам нужно, во-первых, миссионерствовать среди тех людей на Западе, которые именуют себя христианами. Они все больше отходят от так называемого католичества и ищут истину там, где она и есть, то есть в православии. Нужно не бояться принимать этих людей, ставить епископов, священников, в том числе в Риме. Есть большое движение в сторону истинного христианства, в сторону чистоты, в сторону правильности вероучения. И нам нужно сегодня на это движение отвечать, в том числе в общественном пространстве. Ватикан сегодня слишком подыгрывает тем западным силам, которые стимулируют миграцию в Европу, а по сути варваризацию этой части света. Ватикан стал слишком политкорректным, слишком боязливым, чтобы говорить правду о некоторых общественных процессах. И православная церковь должна прийти на Западе на его место», - подчеркнул собеседник НСН.

С другой стороны, православным нужно активно бороться с проявлениями педофилии и сексуальных домогательств в своей среде. «Нам нужно делать все, что в наших силах, когда появляются обвинения такого рода – их у нас меньше, но тоже есть - чтобы исследовать факты, искать доказательства и говорить о тех фактах, которые подтверждены, всей церкви. Не бояться выносить сор из избы, по крайней мере среди нас, верующих православных христиан, то есть всех людей, которые крещены в православной церкви. Если есть обвинения, если есть основания считать, что кто-то ведет себя с моральной точки зрения грязно, говорить всей церкви и передавать государственным органам, если идет речь о педофилии или принуждении к сексу с использованием зависимого положения человека. Все эти вещи нужно пресекать на корню, выжигать каленым железом, чтобы с нами не произошло того, что происходит сегодня с так называемыми католиками», - заключил Чаплин.

Доклад, в котором приводятся имена 400 священников, обвиненных в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних в штате Иллинойс, 21 марта обнародовала американская юридическая фирма Jeff Anderson & Associates.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура Иллинойса выявила около 700 случаев надругательств над несовершеннолетними со стороны священников, из которых около 500 не были должным образом расследованы или были скрыты.