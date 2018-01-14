Более 12 млн банок детского питания отзывают из 83 стран

Более 12 млн банок детского питания, зараженного сальмонеллой, будут изъяты в 83 странах. Это самая популярная новость по данным информационного агрегатора СМИ2. Сообщается, что все молочные продукты для детей фирмы Lactalis, произведенные на заводе в Краоне на западе Франции, будут отозваны. Во Франции сальмонеллезом в результате использования товаров этой компании заразились 35 детей. В Испании пока зафиксирован один случай, также уточняются сведения относительно одного ребенка в Греции. Руководство компании обещает денежную компенсацию всем пострадавшим.