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Bloomberg подсчитал убытки России от присоединения Крыма

18 Марта 2019 в 09:09
Bloomberg подсчитал убытки России от присоединения Крыма

Издание Bloomberg пишет, что спустя пять лет с момента присоединения Крымского полуострова, убытки России из-за этого продолжают расти, сообщает НСН.

Отмечается, что большая часть потерянных денег стала результатом санкций Евросоюза и Соединенных Штатов Америки в отношении России. Помимо мер, принятых после «аннексии» Крыма, как считают на Западе, также свое влияние оказали ограничения, введения за якобы вмешательство в выборы и другие действия Москвы, непринятые западными странами.

«Страна и ее жители, уже страдающие от низких цен на нефть, основной статьи российского экспорта, также чувствуют боль падения уровня международных инвестиций и отсутствие роста доходов. Данные недавнего опроса подразумевают, что привлекательность аннексии для общественности начинает стираться», — пишет Bloomberg.

По данным аналитиков, международные санкции нанесли ущерб российской экономике в размере 6 процентов от ВВП. В прошлом году аналитик Скотт Джонсон выяснил, что российский ВВП мог быть на 10 процентов выше, не будь «аннексии» Крыма, то есть на 150 миллиардов долларов. 

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