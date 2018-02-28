Белорусские националисты меняют волю на бесплатные биотуалеты

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Александр Зимовский в беседе с НСН рассказал о том, как 100-летие БНР раскололо белорусскую оппозицию.

Власти Белоруссии отказали организаторам акции в проведении массовых мероприятий в День воли 25 марта. Об этом сообщил в Facebook председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич. По его словам, в мэрии нашли формальный повод для отказа — им стало привлечение к административной ответственности в течение года одного из организаторов митинга, а также реклама мероприятия до его официального утверждения.

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН рассказал, почему в Минске вопрос о проведении массовых мероприятий в этот день, день образования Белорусской народной республики, всегда связан с политическими проблемами.

«Дело в том, что день образования БНР, он в Беларуси ещё называется день Воли, и это главная политическая акция сезона. Изначально он был связан с силовыми уличными акциями против пребывания Лукашенко у власти. За то, что активисты участвовали в столкновениях с силами охраны порядка, в республике на протяжении многих лет давали административный арест, а иногда и настоящий срок. В прошлом году на праздновании БНР в Минске арестовали более тысячи человек, хотя это, конечно, данные оппозиции, а милиция говорит, что гораздо меньше», — рассказал Зимовский.

По его словам, в этом году возник конфликт внутри самой оппозиции. Раскол был грамотно использован властью, которая пошла навстречу активистам, правда, не совсем так, как им бы хотелось.

«Есть так называемые старые бойцы, партайгеноссен, ветераны уличных сражений. И этим людям минская мэрия категорически отказала. Под формальным, конечно, предлогом. Оппозиционерам предлагается собраться где-нибудь в тихом скверике, в сторонке, попеть хором, послушать песни и разойтись. И тем, кто согласится на такой формат, мэрия обещает помощь в организации: агитмашины для звукоусиления, бесплатные биотуалеты и содействие в организации митинга и концерта. Есть конформистская часть оппозиции, она готова на это, их местные называют “соглашателями”. Они говорят: «Что нам этот день Воли? В конце концов, это просто праздник создания Белорусской Народной Республики в 1918 году, и зачем нам лезть под дубинки ОМОНа и резиновые пули?» Белорусские власти использовали грамотно этот конфликт внутри оппозиции, чтобы навязать свой формат проведения акции», — заявил политолог.

В заключение он сделал собственный прогноз развития ситуации, развязка которой произойдёт в сам день Воли, 25 марта.

«Дело в том, что белорусская власть никогда на отказывается от тех условий, которые предлагает оппозиции, в этом контексте мэрия на попятный не пойдёт, да и не мэрия там решает. Полагаю, что раскол в оппозиции продолжится, соглашатели навяжут остальным свою точку зрения и пойдут туда, куда им скажут городские власти Минска. Или, точнее, администрация президента, которая курирует тему контроля над местными националистами. Но белорусские идеологи и не против националистов-соглашателей, это тактически целесообразно», — подытожил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что минские городские власти сделали оппозиционерам неофициальное предложение по проведению митинга в центре белорусской столицы. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию в рядах оппозиционеров, которые заранее были готовы к отказу властей.